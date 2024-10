 "LOL - Last One Laughing": Show-Spezial startet schon bald

Was für ein Projekt Michael „Bully“ Herbig auch anpackt – meistens entsteht daraus ein Erfolg. So auch aus der Serie „LOL – Last One Laughing“, die sich seit der ersten Staffel größter Beliebtheit erfreut. Nun kündigt der Entertainer an, mit einem besonders schaurigen Special pünktlich zu Halloween zurückzukehren – und zeigt den Cast gleich mit.

„LOL“ ist zurück: Grusel anstatt Gelächter?

Ob den Kandidaten bei dieser Folge wohl am Ende das Lachen gar vergeht? Denn die Spezial-Ausgabe von „LOL – Last One Laughing“ findet ganz im Sinne von Halloween statt. Trotz Gruselfaktor bleibt das beliebte Show-Format vor allem aber eines: witzig. Das Konzept bleibt auch beim LOL-Special dasselbe. So müssen sich die Kandidaten nach wie vor gegenseitig zum Lachen bringen. Genau das ist aber nicht gestattet. Showmaster Bully hat, wie immer, von seinem Control Room aus ein genaues Auge auf jedes seiner Schäfchen und beendet die Teilnahme gnadenlos, sobald auch nur ein Zucken im Mundwinkel zu sehen ist.

„LOL“ Halloween Special

Bully Herbig war es auch, der jüngst die Kandidaten für das Halloween-Spezial enthüllte. So wird in den neuen Folgen von „LOL“ Torsten Sträter, Mirja Boes als auch Olaf Schubert das Leben schwer gemacht. Auch die Schauspielerinnen Anette Frier und Palina Rojinski gehören zu Cast dazu, genauso wie die Musiker Sasha sowie Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel. Ein paar alte Hasen – etwa Torsten Sträter und Mirja Boes – sind somit wieder mit von der Partie.

Bully Herbigs Show: Alles für den guten Zweck

Die Stars verkneifen sich das Lachen nicht nur zum Spaß. Dem Gewinner von „LOL – Last One Laughing“ winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird. Jeder Teilnehmer hat hier sein eigenes Projekt ausgewählt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wie auch zuvor gibt es auch das Halloween-Special von „LOL – Last One Laughing“ exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen. Ab dem 21. Oktober ist es im Abo ohne Zusatzkosten verfügbar.