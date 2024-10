Studio Ghiblis letzter Film: So holst du ihn zu dir nach Hause

Der Name ist Programm: Studio Ghibli. Nicht nur irgendein, sondern das Zeichentrickstudio, das für japanische Kultur steht. Der Zeichenstil ist eindeutig und widererkennbar, von Fans heiß geliebt. Filme wie „Mein Nachbar Totoro“, „Prinzessin Mononoke“ oder „Chihiros Reise ins Zauberland“ begeistern bis heute. Anfang Januar 2024 kam nun der offenbar letzte Film von Studio Ghibli ins Kino. Knapp ein Jahr später kannst du ihn bei dir Zuhause streamen.

„Der Junge und der Reiher“:

Zumindest theoretisch gab Regisseur Hayao Miyazaki schon 2013 offiziell sein Karriereende bekannt – arbeitete seitdem jedoch immer wieder an neuen Projekten. Auch für „Der Junge und der Reiher“ zeichnet sich der Japaner verantwortlich und nahm dafür die gleichnamige Romanvorlage von Genzaburo Yoshino aus dem Jahr 1937 zur Vorlage.

So entführt Studio Ghibli sein Publikum in die Zeit rund um den Pazifikkrieg Ende der 1930er Jahre. Im Zentrum steht der kleine Mahito, der bei einem Brand in einem Krankenhaus seine Mutter verlor. Ein Erlebnis, dass der 12-Jährige nur schwer verarbeiten kann. Nicht zuletzt, da sein Vater Shoichi nach dem Tod der Mutter dessen Schwester Natsuko heiratet.

Die Familie zieht auf ein kleines Anwesen auf dem Land, auf dem Mahito trotzdem nicht zur Ruhe kommt. Ständig wird er von Träumen, die den Feuertod der Mutter behandeln, geplagt. Eines Tages erscheint auf dem Anwesen ein merkwürdig ausschauender Graureiher, der nicht nur sprechen kann, sondern auch koboldähnlich aussieht. Schon bald führt ihn der Reiher zu einem mysteriösen Turm, in dem er verkündet, dass Mahitos Mutter noch lebt. Der kleine Junge stürzt Hals über Kopf in den Turm und endet in einer magischen Welt voller fantastischer Kreaturen. Doch auch Gefahren lauern hinter jeder Ecke auf Mahito…

Hier streamst du Hayao Miyazakis letzten Film

Studio Ghibli fuhr eine interessante Strategie, als „Der Junge und der Reiher“ 2023 veröffentlicht wurde: Man verzichtete auf jegliche Trailer und Marketing. Mitbegründer Toshio Suzuki war überzeugt, dass diejenigen, die an dem Film Interesse hätten, von selbst auf ihn kommen würden. Lediglich am Tag des Kinostarts in Japan hängte man ein Plakat mit einem Reiher auf, wie The Hollywood Reporter berichtet. In Japan konnte der vermeintliche Abschiedsfilm laut SWR ein rekordverdächtiges Einspielergebnis von rund 13 Millionen US-Dollar erspielen.

Nun kannst du „Der Junge und der Reiher“ auch in dein Wohnzimmer holen. Verfügbar ist der Studio Ghibli-Film jetzt neu bei Netflix.