Disney+ mit Update: Das sind die Neuigkeiten

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

So siehst du Disney+

Es gibt die Wahl zwischen „Standard mit Werbung“ für 5,99 Euro pro Monat, „Standard“ für 9,99 Euro pro Monat oder 99,90 Euro pro Jahr und „Premium“ für 13,99 Euro pro Monat oder 139,90 Euro pro Jahr. Ab sofort werden Zusatzgebühren für das Hinzufügen weiterer Nutzer erhoben. Bei Disney+ mit Werbung sind es fünf Euro pro Monat für jeden zusätzlichen Nutzer. Bei Standard- und Premium-Abos wird ein Aufschlag von sechs Euro fällig.

Disney+ bezeichnet sich selbst als einen Streaming-Service für Abonnenten ab 18 Jahren. Das ist allein aus rechtlichen Gründen erforderlich. Aber natürlich gibt es auch Inhalte für Kinder. Um sicherzustellen, dass Disney+ für Zuschauer aller Altersgruppen geeignet ist, bietet die Kindersicherung die Möglichkeit, den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Profile auf der Grundlage von Altersfreigaben zu beschränken. Auch lässt sich eine PIN hinzuzufügen, um Profile mit Zugriff auf Inhalte für Erwachsene zu sperren.

Streaming im April 2025: Das ist neu bei Disney+

Nach einem sonnigen Frühlingstag gibt es nichts Besseres, als sich auf der Couch zu entspannen und in fesselnde Geschichten einzutauchen – das zumindest findet die Presseabteilung von Disney+. Passend dazu hält man beim Streaming-Dienst im April viele neue Formate bereit. Von Crime-Storys über humorvolle Comedies bis hin zu fesselnden Dramen – wir zeigen dir, was im neuen Monat neu auf die Plattform kommt. So feiern im April gleich mehrere Serien ihre Premiere. So muss in „The Stolen Girl“ Mama Elisa feststellen, dass ihre Tochter verschwunden ist, nachdem sie sie bei ihrer Freundin übernachten ließ. In FXs „Dying for Sex“ beschließt Molly, ihre sexuellen Wünsche zu erforschen, als bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wird. Humorvoll ist die Serie „Deli Boys“, in der zwei verwöhnte pakistanisch-amerikanische Brüder das geheime kriminelle Imperium ihres Vaters erben.

Fans von ihren Lieblingsserien dürfen sich auf Fortsetzungen freuen. So geht Star Wars: „Andor“ in die zweite Runde. Cassian Andor schreitet weiter auf dem ihm bestimmten Weg voran, zum Helden der Rebellion zu werden. Die dritte Staffel von „Will Trent“ erscheint auf Disney+, in der es um Special Agent Will Trent geht, der die höchste Aufklärungsrate im Georgia Bureau of Investigation hat. Fans von „Grey’s Anatomy“ dürfen Staffel 21 begrüßen und miterleben, wie die Ärzte am Grey Sloan Memorial täglich Entscheidungen treffen, bei denen es um Leben und Tod geht.

Ob zum Binge-Watching am Wochenende oder für gemütliche Serienabende – der April hat jede Menge zu bieten. Viel Spaß beim Entdecken!

Alle Neustarts bei Disney+ im April im Überblick

2. April

The Fox Hollow Murders: Playground of a Serial Killer – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

How I Escaped My Cult – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

Ice Road Rescue – Extremrettung in Norwegen – Staffel 8 (National Geographic)

Spidey und seine Super-Freunde – Staffel 3 (Batch 2) (Marvel)

4. April

FXs „Dying for Sex“ (Star)

9. April

Death in Paradise – Staffel 13 (Star) (OV/UT)

Micky Maus: Spielhaus – Staffel 3 (Batch 2) (Disney)

11. April

Haustiere (Disney) (OV/UT)

12. April

„Doctor Who“ – Staffel 2

13. April

Go! Go! Loser Ranger! – Staffel 1 (Batch 2) (Star) (OV/UT)

16. April

Beyond Paradise – Staffel 1 (Star)

„Will Trent“ – Staffel 3 (Star)

„The Stolen Girl“ (Star)

18. April

Light & Magic – Staffel 2 (Disney) (OV/UT)

Last Take: Rust and the Story of Halyna (Star) (OV/UT)

„Mid-Century Modern“ – Staffel 1 (Star)

21. April

Die geheimnisvolle Welt der Pinguine (National Geographic)

22. April

Disneynatures „Guardians of the Galapagos” (Star) (OV/UT)

Disneynatures „Seelöwen auf Galapagos” (Disney)

23. April

Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur – Staffel 2 (Batch 2) (Marvel)

Star Wars: „Andor“ – Staffel 2

25. April

Jessica Kirson: I’m the Man (Star) (OV/UT)

„Deli Boys“(Star)

28. April

„Grey’s Anatomy“ – Staffel 21

30. April

Vergessene Helden des Zweiten Weltkriegs – Staffel 1 (National Geographic)

Abenteuer Kanada – Staffel 1 (National Geographic)

Morphle und die magischen Tiere – Staffel 1 (Batch 2) (Disney)

„Tracker“ – Staffel 2 (Batch 2) (Star)

Jetzt weiterlesen Telekom: Kostenloser Streaming-Dienst bis 2030 bei Magenta TV inklusive