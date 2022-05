Lenovo stellt Laptop-Neuheiten vor: Das sind die neuen Yoga-Modelle 2022

Die meisten neuen Modelle sollen voraussichtlich ab Juni 2022 erhältlich sein. Doch es gibt Ausnahmen: Das Yoga Slim 7 Pro soll beispielsweise erst ab August (respektive später 2022 für die 16,7-Zoll-Version) verfügbar sein. Was du von den neuen Geräten erwarten darfst, lassen die veröffentlichten Daten bereits erahnen. Wir haben die wichtigsten Eigenschaften der neuen Laptops für dich zusammengefasst.

Lenovo stellt zahlreiche Laptop-Neuheiten der Yoga-Reihe vor

Die Laptop-Modelle der 7. Generation verfügen über WiFi 6 und Bluetooth 5.1, um schnelle drahtlose Datenübertragungen zu ermöglichen. Viele der Modelle verfügen über Windows 11 Home oder Pro als Betriebssystem und zusätzliche vorinstallierte Software. Darunter zählen Programme wie Lenovo Vantage, Microsoft Office 2021, McAfee LifeSafe™, Amazon Alexa sowie Dolby Access. Zur Augenschonung bei langer Nutzungsdauer setzen alle Modelle auf TÜV-zertifizierte Blaulichtfilter. Die meisten der neuen Laptop-Modelle haben die eingebauten Webcams auf eine FHD 1.080p Webcam erneuert. Zur neuen Auswahl an vorgestellten Laptops der Yoga Family zählen:

Yoga Slim 9i mit 14,7-Zoll-Display ab 1.899 Euro

der Yoga Slim 7i Pro X mit 14,7-Zoll-Display ab 1.199 Euro

Yoga Slim 7 Pro X mit 14,7-Zoll-Display ab 1.199 Euro

der Yoga Slim 7i Carbon 13,7-Zoll-Display ab 1.299 Euro

Yoga Slim 7 Pro mit 14,7-Zoll-Display und 16,7-Zoll-Display ab 999 Euro

der Yoga Slim 7i Pro mit 14,7-Zoll-Display und 16,7-Zoll-Display ab 999 Euro

Yoga Slim 7i Pro und Yoga Slim 7 Pro

Das Yoga Slim 7i Pro und das Yoga Slim 7 Pro stellen damit die einzigen Modelle dar, die in zwei unterschiedlichen Größen angeboten werden. Beide Modellreihen sind in beiden Größen wahlweise mit Intel-Prozessor der zwölften Generation oder einem AMD Ryzen 6000 erhältlich. In den 14,7-Zoll-Modellen können sich Nutzer zwischen einer NVIDIA GeForce RTX 2050 sowie einer NVIDIA GeForce MX 550 entscheiden. Die 16,7-Zoll-Modelle lassen sich zwischen einem Intel ARC A370M in Kombination mit dem Intel-Prozessor und einer NVIDIA RTX 3050Ti in Kombination mit dem AMD-Prozessor wählen. Die AMD-Modelle verfügen zudem über eine gesteigerte Bildaktualisierungsrate von 120 zu 165 Hz.

Yoga Slim 7i Pro

Yoga Slim 7i Pro X und Yoga Slim 7 Pro X

Auch in den Modellen Yoga Slim 7i Pro X und Yoga Slim 7 Pro X können sich Anwender zwischen Intel-Prozessoren der 12. Generation und AMD Ryzen 6000 Prozessoren entscheiden. Je nach Modell lassen sich unterschiedliche NVIDIA GeForce Grafikkarten auswählen, bei denen eine NVIDIA GeForce RTX 3050 auswählbar ist. Die beiden Modelle sind darauf ausgelegt, das Erstellen von Inhalten immer und überall mit der notwendigen Hardwareleistung zu ermöglichen. Darum sind die Modelle mit bis zu 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher erhältlich.

Yoga Slim 7i Pro X

Yoga Slim 7i Carbon und Yoga Slim 9i

Der Yoga Slim 7i Carbon stellt mit einem 13,7-Zoll-Display den kleinsten Laptop der 7. Generation dar. Er wiegt unter einem Kilogramm und bietet eine Auflösung von 2,5K bei einer Bildaktualisierungsrate von 90 Hz. Das Modell ist vor allem auf Mobilität ausgelegt, kann aber dennoch mit bis zu 32 GB DDR5 RAM erworben werden. Der Yoga Slim 9i der 7. Generation stellt sogar den ersten weltweit zertifizierten CO₂-neutralen Laptop dar. Er wartet mit einem PureSight OLED-Touch-Display auf, das wahlweise in der 4K-Auflösung 60 Hz oder bei einer 2,8K-Auflösung 90 Hz bietet. Sowohl der Yoga Slim 7i Carbon als auch der Yoga Slim 9i verfügen beide über Intel-Prozessoren der 12. Generation.

Lenovo stellt Laptop-Neuheiten vor – Yoga Slim 9i erster CO₂-neutraler Laptop weltweit

Lenovo Neuheiten 2022: Yoga AiO 7 und Yoga 7 Convertible

Neben den vorgestellten Laptop-Modellen aus der Yoga-Family ergänzen zwei weitere Produkte das Sortiment. Eines davon ist das Yoga AiO 7, das vorwiegend durch seine Flexibilität hervorsticht. Der Namensteil „AiO“ steht hierbei für „All-in-One“ – also ein Gerät, das wie ein vollständiger Computer dient. Im Gegensatz zu einem klassischen Computer ist das 27,7 Zoll große IPS-Display jedoch sowohl vertikal als auch horizontal ausrichtbar. Es lässt sich nämlich um bis zu 90 Grad rotieren und passt dabei den dargestellten Bildschirm automatisch der neuen Position an. In der horizontalen Lage liegen die verbauten Lautsprecher im Ständer des Geräts frei, sodass über das Yoga AiO 7 auch eine entsprechende Soundwiedergabe erfolgt. Mithilfe des Ständers kann das Modell mit bis zu 72 mm Abstand zur Tischplatte aufgestellt werden.

Auf Wunsch kann das Gerät ebenso um 5 bis 15 Grad geneigt werden, sodass sich Reflexionen auf dem Bildschirm verändern lassen. Durch ein einzelnes Kabel kann das Modell mit kompatiblen Laptops verbunden werden, um das Laptop-Display bequem, um einen 27-Zoll-Bildschirm zu erweitern. Auch Wireless Casting wird bei kompatiblen Smartphones unterstützt, sodass auch ohne Kabelverbindung auf einem größeren Display gearbeitet werden kann. Das Yoga AiO 7 soll ab 1.499 Euro erhältlich sein.

Yoga 7 Convertible mit OLED-Display

Das Yoga 7 ist ein 14,7-Zoll großes Convertible, das mit einem OLED-Display mit einer Auflösung von bis zu 2,8K erhältlich ist. Es ist mit dem WLAN-Standard WiFi 6E kompatibel und verfügt im Gegensatz zu seinem Vorgänger über ein größeres Touch-Display inklusivem aktivem Stylus. Dank Dolby Vision kann es 100% des sRGB- sowie DCI-Farbbereichs abdecken. Zusätzlich wurde es mit vier Front-Lautsprechern mit Dolby Atmos-Unterstützung ausgestattet. Dank einer ganzen Auswahl an unterschiedlichen Anschlüssen kannst du es gut mit unterschiedlichsten Geräten wie etwa zusätzlichen Monitoren verbinden. Dazu zählen auf der linken Seite ein USB-C 4.0-Anschluss, ein USB-C 3.2-Anschluss, ein HDMI 2.1-Anschluss und ein MicroSD Card Reader. Die rechte Seite verfügt über einen USB-A 3.2-Anschluss, einen Audio-Klinkenanschluss und den Power-Button. Das Yoga 7 wird ab 1.299 Euro verfügbar sein.

Yoga 7 Convertible

Lenovo stellt Laptop-Neuheiten vor: Lenovo Smart Lock Services

Im Zuge der Präsentation an Neuheiten wurde zudem Lenovos Smart Lock Services vorgestellt. Mithilfe von Absolute, einer Cloud-basierten Sicherheitssoftware, können Anwender ihren Computer auch aus der Entfernung sperren. Das ist im Falle eines Diebstahles von großem Nutzen, um persönliche Daten zu schützen. Auf Wunsch ist es sogar möglich, die Daten auf dem Gerät aus der Entfernung zu löschen. Neben den Zugriffsmöglichkeiten auf die eigenen Dateien aus der Ferne, kann das Gerät auch durch GPS-, Wi-Fi- und IP-Standortermittlung geortet werden. Das Ermittler-Team arbeitet zudem mit örtlichen Strafverfolgungsbehörden zusammen, um ein gestohlenes Gerät zurückzuholen. Das neue Feature soll voraussichtlich ab September 2022 erhältlich sein.