Apple-Fans können aufatmen: Dieses Mac-Problem könnte sich jetzt lösen

Seit einigen Wochen erhalten Käufer eines aktuellen Mac von Apple unschöne Benachrichtigungen. Die schlechten Nachrichten besagen häufig, dass die Lieferung der bestellten MacBooks mitunter deutlich länger als ursprünglich erwartet dauern wird. So nannte das Unternehmen vor einigen Wochen für diverse Modelle Mitte Juni als Lieferdatum. Wie MacRumors in Berufung auf DigiTimes berichtet, könnte sich der Knoten nun aber langsam lösen.

Apple Mac: Besserung der Lieferzeiten in Sicht

Laut dem Bericht hat Apples Partner Quanta mittlerweile damit begonnen, die Produktion der MacBooks in Schanghai anzukurbeln. Dies ist ein Resultat der Lockerungen aufgrund der Covid-Lockdowns in der Stadt. Für diverse Wochen war die Produktion nur eingeschränkt bis gar nicht möglich.

Das Resultat waren deutliche Sprünge bei den Lieferzeiten der beliebten MacBooks. Wer derzeit einen Blick in den Apple Store wirft, muss feststellen, dass bestenfalls die jeweiligen Basismodelle des Mac verfügbar sind. Ändert man jedoch eine Option, verlängern sich die Lieferzeiten teilweise bis Juli. All dies führt möglicherweise dazu, dass du einige Modelle heute im Apple Store abholen kannst, während eine Lieferung an die Haustür mehrere Monate dauert.

MacBook Pro besonders betroffen

Quanta ist der einzige Hersteller des MacBook Pro. Daher war insbesondere dieses Mac-Modell von Apple durch die überraschenden Verzögerungen betroffen. Bei anderen Macs, wie etwa dem Mac Studio, oder auch dem Studio Display gibt es seit der Vorstellung vor einigen Wochen Lieferprobleme.

Derzeit ist nicht klar, wie lange es dauert, bis sich der Anlauf der Produktion auf die aktuellen Bestellungen auswirken wird. Apple hatte des Weiteren bei Ankündigung der jüngsten Quartalszahlen mitgeteilt, dass die Probleme der Lieferkette auch im 3. Quartal 2022 vorhanden sein werden. Insgesamt könnte sich die Lage für die gesamte Produktpalette sogar noch verschlechtern.