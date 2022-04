Samsung OLED startet in Deutschland: Das ist der Unterschied zu LG OLED

Es ist so weit: Nach langem Warten ist Samsungs erster OLED-TV seit fast 10 Jahren Realität geworden. Samsungs OLED startet im Mai in Deutschland im Verkauf. Doch worin unterscheidet sich Samsungs OLED-TV von den LG-Modellen? Der größte Unterschied der Modelle liegt in der Kombination aus Quantum-Dots- und OLED-Technologie.

Was unterscheidet Samsungs QD-OLED von LGs OLEDs?

Dass OLED-TVs die derzeit beste Bildqualität mit dem höchsten Kontrastverhältnis liefern, ist bekannt. Bisher dominieren LG OLED-TVs den OLED-Bildmarkt, während Samsung bei Fernsehern auf seine Quantum-Dots-Technologie setzte. Dadurch konnten Premium-Modelle von Samsung zwar mit großer Helligkeit punkten, in anderen Bereichen blieben sie jedoch hinter der Konkurrenz zurück. Dass Kontraste, Farben und Blickwinkel bei OLED-Modellen besser ausfallen, liegt an den Unterschieden der Bildtechnologie.

QLED-TVs setzen dabei auf LED und Mini-LEDs – die Technik basiert also auf einer Hintergrundbeleuchtung des Displays. Dadurch lässt sich nicht verhindern, dass die Helligkeit aus helleren Bildbereichen auch automatisch dunklere Bildbereiche miterfasst. Echte Schwarzwerte lassen sich somit nicht erreichen. OLED-TVs hingegen besitzen einzelne Bildpunkte, die selbstständig leuchten. Dadurch, dass man diese einzeln ein- und ausschalten kann, scheint kein Licht in Bildbereiche, in denen es nicht gewünscht wird. Darum können OLED-TVs hier ihr beeindruckendes Kontrastverhältnis erzielen.

Auch die neuen QD-OLEDs von Samsung benutzen keinerlei Hintergrundbeleuchtung mehr. Was sie jedoch von anderen OLED-TVs unterscheidet, ist die zusätzliche Quantum-Dots-Schicht. Bereits jetzt lässt sich vermuten, dass Samsungs neue OLED-Modelle die eigenen QLED-Modelle in der Performance schlagen werden. Dank der verwendeten OLED-Technologie werden sie sehr wahrscheinlich eine bessere Bildqualität mit stärkeren Kontrasten und Farben liefern. Allerdings steckt die neue Technologie QD-OLED noch in den Kinderschuhen. Es lässt sich daher noch nicht vorhersehen, welche Schwierigkeiten in der Bildtechnologie auftreten werden. Frühere OLED-Modelle etwa litten unter dem sogenannten Burn-In-Effekt, der in heutigen Geräten als behoben gilt.

Diese Modelle wird es geben

Obwohl es sich bei dem neuen Fernseher um einen der ersten QD-OLEDs handelt, entschied sich Samsung für einen einfachen Namen. Womöglich will man dadurch eine unnötige Verkomplizierung für Anwender vermeiden. Oder schlichtweg an die bereits etablierte ‚OLED-Sparte‘ anknüpfen. Der Samsung S95B OLED-TV soll ab Mai 2022 in den Größen 55 und 65 Zoll in Deutschland erscheinen. Angetrieben wird er von dem gleichen Neural Quantum Prozessor 4K, der sich in Neo QLED Flaggschiff-Modellen der Marke befindet. Zusätzlich ist das Modell mit verschiedenen Sound-Technologien ausgestattet, zu denen neben Dolby Atmos, auch Q-Symphony und OTS zählen. Wie alle TV-Modelle von Samsung verfügt auch der OLED-TV über Tizen als Betriebssystem.

Im Vergleich zu anderen OLED-TVs soll er sich durch seinen OLED-Helligkeitsbooster mit Perceptional Color Mapping auszeichnen. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet das, dass der Fernseher präzise und helle Highlights mit realistischen, lebensechten Farben darstellt. Hier lässt sich also vermuten, dass Samsungs OLED-TV die guten Helligkeitswerte von QLED-Modellen mit den Vorteilen von OLEDs zu vereinen versucht. Wie gut diese Umsetzung gelungen ist, wird sich jedoch erst beim Einzug der Geräte in heimischen Wohnzimmern zeigen.

Marktstart und Preise der Samsungs OLED-TVs

Samsungs OLED startet zwar im Mai in Deutschland in den Verkauf. Ein exaktes Datum sowie konkrete Preise sind jedoch noch nicht bekannt. In den USA werden die Fernseher bereits für rund 2.200 US-Dollar für die 55-Zoll-Version und rund 3.000 US-Dollar für die 65-Zoll-Version gehandelt. Daher lässt sich vermuten, dass sich die Preise auch zwischen 2.000 bis 3.000 Euro bewegen könnten.