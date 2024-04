Kostenlos: Alle, die ein Android-Handy haben, bekommen jetzt diese geniale Funktion

Ob von Samsung, Xiaomi oder einem anderen Hersteller: Ein Android-Handy hat unzählige Funktionen. Wer sich einmal in die Einstellungen seines Smartphones begibt, findet aber auch viele Features, die eher zur Kategorie „Unnütz“ gehören. Doch eine neue Funktion, die Google nun auf jedes Android-Handy bringt, ist alles andere als unnütz. Wer ein iPhone hat, liebt dieses Feature.

Das kann dein Android-Handy demnächst

Wer ein iPhone hat, kann in den Einstellungen seines Handys eine Option einschalten. Diese macht es möglich, dass man sein iPhone wiederfindet, wenn man es verloren hat oder es gestohlen wurde. Das Besondere: Das Gerät lässt sich auch orten, wenn es ausgeschaltet ist. Wer ein Android-Handy verloren hat, der kann es zwar ebenso mit der Funktion „Mein Gerät finden“ suchen und sieht auf einer Karte, wo es sich befindet. Man kann sogar die Daten auf dem Smartphone aus der Ferne löschen. Das Problem dabei aber: Das Android-Handy muss eingeschaltet sein. Das ändert sich jetzt aber.

→ Auch diese Android-Funktion ist genial, doch kaum jemand kennt sie

So erhalten erste Nutzer die neue Find-my-Device-Funktion, mit der auch ein ausgeschaltetes Android-Handy auffindbar ist. Das Ganze funktioniert so: Aktiviert man die neue Funktion, bleibt das Smartphone über das Bluetooth-Netzwerk auffindbar. Das heißt, das Bluetooth-Modul wird weiterhin mit Reststrom versorgt und teilt vorbeigehenden oder -fahrenden anderen Android-Geräten den Standort mit. Diese wiederum senden diesen, ohne dass ihr Besitzer etwas davon mitbekommt, diesen Standort an Google und derjenige, der sein Android-Handy verloren hat, bekommt angezeigt, wo es sich befindet – auch wenn es ausgeschaltet ist. Das Ganze soll zudem komplett verschlüsselt ablaufen. Weder Google noch andere sollen an keinerlei Daten gelangen. Doch das ist noch nicht alles.

Neues Zubehör könnte der Renner werden

Mit der Option im „Wo ist?“ Netzwerk hat Apple nicht nur die Möglichkeit geschaffen, ausgeschaltete iPhones zu orten. Auch die eigenen AirTags sind ein Verkaufsschlager. Im Koffer, am Geldbeutel oder Schlüsselbund senden sie via Bluetooth – ganz ohne Internetverbindung und SIM-Karte – den Standort an Apple-Geräte in der Nähe. So kann der Besitzer seine Sachen wiederfinden. Solche Tracker gibt es zwar auch fürs Android-Handy. Doch ohne den Netzwerkeffekt. Man muss mit seinem Smartphone also selbst in der Nähe des Trackers sein, um den Gegenstand zu finden. Mit der neuen „Find My Device“ Funktion findet man dann auch Tracker von Samsung, Tile und Co., die sich außerhalb der Bluetooth-Reichweite des zugehörigen Smartphones befinden.