Konkurrenz für Enpal? Dieser PV-Anbieter mischt den Markt auf

Mietoptionen als Kauf-Alternative sind für PV-Anlagen bereits seit Längerem verfügbar. Einer der bekanntesten Anbieter dieser Branche ist Enpal. Nun gesellt sich ein neuer PV-Anbieter zu den Platzhirschen – und könnte ihnen bald den Rang ablaufen. Remind.me bietet PV-Anlagen nämlich nicht nur zu einer geringen monatlichen Miete an, sondern auch zu ganz guten Kaufpreisen.

PV-Anlagen mieten bei remind.me

Der Serviceplattform remind.me ist bereits vielen als Anbieter eines Wechselservice für Strom- und Gastarife ein Begriff. Mittlerweile hat das Unternehmen seine Geschäftsfelder ausgeweitet und bietet jetzt auch PV-Anlagen zum Mieten und Kaufen an. Der neue Service kombiniert das Angebot des Strom- und Gaswechselservices mit Fachwissen aus dem PV-Markt, um dir PV-Anlagen zu günstigen Konditionen zu bieten. Besonders erfreulich sind dabei die günstigsten Kaufpreise sowie die schnellen Lieferzeiten des Unternehmens. Aktuell musst du lediglich 3 bis 5 Monate warten, bis deine PV-Anlage verbaut ist. Dank der hohen Nachfrage nach Solarmodulen musst du bei anderen Anbietern schnell mit Wartezeiten von einem halben Jahr rechnen.

Dazu ist das remind.me Angebot flexibler und insgesamt preiswerter als zum Beispiel bei Enpal. Du kannst dich frei entscheiden, ob du deine PV-Anlage direkt kaufen oder über den Service mieten möchtest. Das Konzept, PV-Anlagen zu mieten, anstatt sie zu kaufen, existiert schon länger. Der Vorteil besteht für Kunden darin, dass sie direkt zu einer PV-Anlage kommen, die sie sich anderenfalls gar nicht hätten leisten können. Dazu bietet remind.me einen zusätzlichen Wartungsservice sowie eine Versicherung deiner Solarmodule an, die im Mietpreis bereits inbegriffen sind. Du musst dich also nicht entscheiden, eine zusätzliche Versicherung für deine Solaranlage zu kaufen und bist vom ersten Nutzungstag an gut abgesichert. Sämtliche Anmeldungen inklusive der Beantragung deiner Einspeisevergütung werden direkt vom Anbieter übernommen.

Mietmodelle beginnen rund dreimal günstiger als bei der Konkurrenz

Erschwingliche Monatsraten ab 45 Euro sorgen dafür, dass sich auch einkommensschwächere Personen zu einer PV-Anlage kommen. Bei Konkurrent Enpal beginnen die Mietmodelle ab 116 Euro im Monat, was fast dreimal teurer ausfällt. Allerdings verrät der Anbieter Enpal auf der Webseite nicht, welche Leistung die kleinste Anlage der Mietmodelle besitzt. Es könnte sich um ein Modell handeln, dass bereits über mehr Kilowattpeak Leistung verfügt. Für Verbraucher, die sich jedoch erschwinglicher eine PV-Anlage zulegen möchten, ist eine Monatsmiete von 116 Euro dennoch erst einmal hoch.

Die 45-Euro-Grenze von remind.me bietet somit mehr Menschen Zugang zu PV-Anlagen, dennoch bist du keineswegs verpflichtet, dich für die kleinste, verfügbare Größe zu entscheiden. Kommt eine höhere monatliche Miete in Frage, kannst du dir ein Angebot für eine größere Dachanlage oder ein Modell mit zusätzlichem Speicher erstellen lassen. Wie bei der Auswahl von PV-Anlagen ist auch das Zubehör, das du wählen kannst, vielfältig. Stromspeicher sind in Größenordnungen von 5 bis 30 kWh verfügbar und können bei Bedarf als Blackout-Lösung installiert werden. Auch Wallboxen für E-Auto-Besitzer sind verfügbar.

Sämtliche Anfragen an den Anbieter erfolgen unverbindlich. Du kannst also bedenkenlos passende Angebote für dich anfordern, ohne dass du dabei eine Verpflichtung remind.me gegenüber eingehst. Konkrete Angebote für Anlage berücksichtigen bei remind.me alle lokalen Begebenheiten, wie etwa die genaue Art deines Daches, dessen Ausrichtung oder seiner Neigung. Dadurch kannst du bereits vor Abschluss des Mietvertrages eine recht genaue Einschätzung erhalten, wie viel Strom du im Vergleich zur monatlichen Miete im Jahr einsparst. Lediglich bei stark überdimensionierten Anlagen kann das anders ausfallen, weshalb deine Solaranlage sich an deinem Bedarf orientieren sollte.