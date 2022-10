Starke Konkurrenz für Apple und Google – ein neuer Player steigt ein

Wenn es um Apps für mobile Endgeräte geht, sind Googles Play Store und Apples App Store aktuell praktisch konkurrenzlos. Zwar existieren durchaus einige Alternativen, wie etwa die AppGallery aus dem Hause Huawei, doch mit den beiden Platzhirschen mithalten können diese nicht. Zumindest noch nicht, denn aktuell befindet sich ein möglicherweise konkurrenzfähiger App-Store in der Entwicklung. Und zwar durch Microsoft.

Xbox-Mobile-App-Store – das steckt dahinter

Bereits im Februar teaserte Technologieriese Microsoft die Möglichkeit eines hauseigenen App-Stores für mobile Geräte an. Im Rahmen einer Untersuchung der britischen Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) sind nun konkrete Details ans Licht gekommen. Und diese belegen zweifelsfrei, dass Microsoft einen eigenen App-Store für Smartphones und Co. entwickelt – mit Fokus auf Spiele. Tatsächlich scheint die Übernahme von Activision Blizzard für 68,7 Milliarden US-Dollar (etwa 70,2 Milliarden Euro) zu großen Teilen aus dem Wunsch nach einem eigenen mobilen Store hervorgegangen zu sein. „Die Transaktion wird die Fähigkeit von Microsoft verbessern, einen Game-Store der nächsten Generation zu schaffen, der auf einer Reihe von Geräten – Mobilgeräte eingeschlossen – funktioniert“, so Microsoft.

Dabei bezieht sich der Hersteller in erster Linie auf die bekannten und beliebten Inhalte von Activision Blizzard und auch King Digital Entertainment, wie Candy Crush Saga und Call of Duty: Mobile. Microsoft hofft, durch das Anbieten „bekannter und beliebter Inhalte“ Gamer dazu zu bringen, einen neuen Store abseits von Googles Play Store und Apples App Store auszuprobieren.

Es gilt zahlreiche Hürden zu überwinden

Die Einkünfte aus dem Markt für mobile Spiele übertrumpfen bereits längst die Einnahmen aus den Märkten für Konsolen- und PC-Spiele – und zwar zusammen. Doch die Hürden bei der Etablierung eines neuen Game-Stores fallen ziemlich hoch aus. So ist Microsoft auf Drittanbieter angewiesen, die die eigenen Inhalte im neuen Xbox-Mobile-App-Store anbieten. Unklar ist zudem auch, wie Microsoft die zahlreichen Apple-Nutzer erreichen möchte. Denn während das US-amerikanische Windows-Unternehmen auch an einer Version für Apple-Geräte interessiert zu sein scheint, erlaubt Apple keine Drittanbieter-Stores im eigenen Software-Kosmos. Zumindest in nächster Zeit werden iPhone-Nutzer folglich zu Android wechseln müssen, sollten sie von den Vorteilen des neuen Xbox-Mobile-App-Stores profitieren wollen.

Gaming-Branche im Zeitverlauf