Knaller: ING verschenkt 50 Euro

Die Überraschung war groß, als Anfang Januar bekannt wurde, dass die Consorsbank neue Kunden für ihre beiden verfügbaren Girokonto-Angebote mit einer 50-Euro-Prämie belohnt. Wer sich für das Unlimited-Konto der Bank entscheidet, kann sich sogar eine Visa Card Gold mit attraktiven Zusatzleistungen sichern. Jetzt zieht Deutschlands größte Direktbank nach. Auch die ING stellt Neukunden das kostenlose Gehaltskonto ab sofort mit 50 Euro Startguthaben zur Verfügung – noch bis zum 28. Februar 2023.

ING: Visa-Karte nutzen und Bonus kassieren

Einzige Voraussetzung für den Erhalt des Bonus: Die gratis inkludierte Visa Debitkarte muss aktiv zum Einsatz kommen. Innerhalb der ersten vier Monate nach Kontoeröffnung muss sie mindestens fünfmal zum Einsatz kommen. Erst danach landet der Bonus in Höhe von 50 Euro auf dem Girokonto. Die Visa Debitkarte ist eine Art Ersatz für eine Girocard (EC-Karte), die bei der ING schon seit einigen Monaten nicht mehr kostenlos erhältlich ist, sondern monatlich 99 Cent extra kostet. Die kostenlose Visa-Karte ist aber ebenfalls in vielen Geschäften zum Bezahlen und an Geldautomaten in allen Euro-Ländern zum (meistens) kostenlosen Abheben von Geld einsetzbar. Sie lässt sich zudem auf dem Smartphone oder auf der Smartwatch für kontaktloses Bezahlen über Apple Pay oder Google Pay hinterlegen.

Das Gehaltskonto der ING ist übrigens grundsätzlich kostenlos, wenn du unter 28 Jahre alt bist. Bei allen anderen fällt immer dann keine Grundgebühr an, wenn monatlich ein Geldeingang in Höhe von mindestens 700 Euro auf dem Konto verzeichnet wird. Zum Beispiel durch ein Gehalt, eine Rente oder eine Pension. Landen weniger als 700 Euro monatlich auf dem Konto, liegt die monatliche Grundgebühr bei 4,90 Euro. Zur Verfügung steht das kostenlose Girokonto der ING nicht nur für Einzelkunden. Es lässt sich auch als Gemeinschaftskonto von zwei Personen mit demselben Erstwohnsitz nutzen.

Auch ein attraktives Tagesgeld-Angebot wartet

Übrigens: Ein Kontowechsel ist heutzutage eine sehr einfache Angelegenheit, der in der Regel in wenigen Minuten erledigt ist. Die ING bietet in diesem Zusammenhang sogar einen digitalen Kontowechselservice an. Wenn du also eine hohe monatliche Grundgebühr für dein Konto bezahlst, solltest du über einen Wechsel nachdenken. Und: Wenn du Kunde bei der ING bist, kannst du unter anderem auch ein lukratives Tagesgeldkonto eröffnen. Es wird aktuell mit 2,0 Prozent p.a. während der ersten vier Monate verzinst.

