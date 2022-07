Kleine Schwäche, große Wirkung: Deshalb musst du bei AirTags jetzt aufpassen

Im April 2020 präsentierte Apple nach vielen Gerüchten ganz offiziell die AirTags. Die kleinen Schlüsselfinder sind nur wenig größer als eine Münze und sollen dir dabei helfen, verlorene Gegenstände wiederzufinden – egal ob Schlüssel, Gepäck oder Geldbörse. Laut dem Unternehmen soll die austauschbare Batterie rund ein Jahr halten. In der Praxis zeigt sich, dass langsam aber sicher die ersten Warnmeldungen über ein nahendes Ende des Stromspenders auf dem iPhone erscheinen.

Wer bereits iOS 15.6 installiert hat, wird möglicherweise von einer Änderung überrascht. Und ist die aktuell installierte Knopfzelle bereits am Ende ihrer Lebenszeit angelangt, musst du ein wichtiges Detail beachten.

Vor einigen Tagen hatte Apple das jüngste und möglicherweise letzte Update für iOS 15 veröffentlicht. Neben diversen Bugfixes und einer Reihe von Sicherheitsupdates hat man jedoch an der Darstellung der AirTags in der „Wo ist?“-App gearbeitet. Konntest du in früheren Versionen von iOS 15 noch Informationen zum Batteriestatus eines AirTags finden, hat Apple dieses Detail nun aus der App entfernt. Auch in der aktuellen Beta von iOS 16 fehlte diese Information bereits. Das weist darauf hin, dass es sich nicht um einen Fehler handelt.

Wie iCulture.nl weiter schreibt, hat Apple auch eine entsprechende Änderung an einem Support-Dokument vorgenommen. Hier verwies das Unternehmen bislang darauf, dass man einen Blick auf das Batteriesymbol des AirTags werfen sollte. Nun hingegen ist die Rede davon, dass du schlicht durch eine Mitteilung darauf hingewiesen wirst, wenn ein Austausch der CR2032-Knopfzelle bald erforderlich ist.

Apples Schlüsselfinder: Batterietausch mit kleiner Hürde

In dem oben erwähnten Support-Artikel weist Apple seit längerer Zeit bereits auch auf einen weiteren wichtigen Aspekt der AirTags hin. So solltest du beim Austausch der Batterie darauf achten, dass CR2032-Zellen mit einer Bitterstoffbeschichtung möglicherweise nicht funktionieren. Solltest du also nach dem Wechsel des Energiespenders nicht direkt einen Ton vom AirTag hören, ist vielleicht eine Beschichtung der Batterie daran schuld.