Killer-KI und Cyberpunk: Diese 3 Spiele gibt es jetzt kostenlos statt für 45 Euro

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Divine Knockout (DKO)”, “First Class Trouble” und “Gamedec” im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 19. Januar um genau 17:00 Uhr werden die Spiele dann von einem neuen Spiel abgelöst, das wieder eine Woche lang im Angebot bleibt.

Gratis: “First Class Trouble”

In diesem Multiplayer-Spiel kannst du niemandem vertrauen. Das Konzept von “First Class Trouble” ähnelt “Among Us”, verpackt dies jedoch weitaus anspruchsvoller. Du spielst entweder als Mensch, oder als Killer-Roboter, der wie ein Mensch aussieht. Als Mensch ist es dein Ziel, die tödliche KI auszuschalten. Spielst du als Roboter, möchtest du natürlich nicht getötet werden und stattdessen die Menschen eliminieren. Da jedoch jeder gleich aussieht, musst du schwierige Entscheidungen im Kampf um dein Überleben treffen.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: “Gamedec”

“Gamedec” ist ein Spiel, das “Cyberpunk 2077” und “LA Noire” vereint. Du spielst als Detektiv in einer virtuellen Cyberpunk-Welt und musst grausame Verbrechen aufklären. Enthülle für deine Auftraggeber Geheimnisse, kläre virtuelle Straftaten auf und rette dabei sogar Leben. Es handelt sich bei diesem Spiel um ein Einzelspieler-RPG, das besonders durch seine Story punkten kann. In der Welt von “Gamedec” ist Realität relativ und Leben und Tod haben viele Bedeutungen angenommen. Kannst du dich in dieser Welt zurechtfinden?

„Gamedec“ ist kostenlos im Epic Games Store.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store: “Divine Knockout”

“Divine Knockout” ist das weltweit erste Third-Person-Plattform-Kampfspiel, in dem du die Götter zum Kampf herausforderst. Du bist zwar klein, das macht dich jedoch nicht weniger mächtig. In diesem Spiel wirst du zu einer Legende der Mythologie und kämpfst in allen drei Dimensionen um den Sieg.

Bald kostenlos: “Epistory – Typing Chronicles”

Einer jungen Autorin fehlt die Motivation dazu, das zu tun, was sie am liebsten mag: Schreiben. In “Epistory – Typing Chronicles” begibt sie sich gemeinsam mit einem riesigen Fuchs auf eine Reise in eine Welt voller Origami. Hier entfaltet sich wortwörtlich eine epische Geschichte vor deinen Augen. Die magischen Kräfte der Wörter offenbaren sich dir nach und nach und erzählen eine Geschichte, die so packend und spannend, wie sie originell ist.