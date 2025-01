Kia EV6 GT (2025): Der Preis fällt – trotz besserer Ausstattung

Das stärkste Serienmodell von Kia erfährt eine umfassende Überarbeitung. Der Kia EV6 GT bekommt in der aktualisierten Facelift-Ausführung des Jahres 2025 nicht nur einen größeren Akku und somit eine größere Reichweite, sondern auch (noch) mehr Leistung. Ergänzend dazu wird ein optimiertes Fahrwerk verbaut und die Isolierung so modifiziert, dass es im Innenraum noch leiser zugeht. Zudem hat sich Kia entschieden, die Front- und Heckoptik zu verändern. Die vielleicht beste Nachricht ist aber, dass auch der Preis reduziert wird. Doch dazu später mehr.

Kia EV6 GT (2025) jetzt mit 609 PS

Kia bewirbt den EV6 GT als Elektro-Crossover mit der Fahrdynamik eines Supersportwagens. Das klingt vielleicht etwas übertrieben. Teil der Wahrheit ist aber auch, dass schon das normale Modell des Kia EV6 im Test mit einer beeindruckenden Performance zu überraschen wusste. Im 2025er Modell der GT-Ausführung, die in fünf Lackierungen erhältlich ist, stehen künftig per Allradantrieb 478 kW (609 PS) zur Verfügung. Das erlaubt eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in bestenfalls 3,5 Sekunden. Und in der Spitze sind bis zu 260 km/h drin. Akustisch simulierte Gangwechsel sollen unterstützt durch spürbare Drehmomentanpassungen für noch mehr Fahrspaß sorgen.

Die Reichweite erhöht sich dank eines größeren Akkus (84 kWh) auf bis zu 450 Kilometer nach WLTP-Norm. Eine Wiederaufladung ist dank 800-Volt-Technik in der Spitze mit bis zu 258 kW möglich. Von 10 auf 80 Prozent sollen bei einer Aufladung unter optimalen Bedingungen nur 18 Minuten vergehen. Zudem wird jetzt Plug&Charge unterstützt. Wie der Kia EV9 (Test) und der neue Kia EV3 ist auch der Kia EV6 GT (2025) an der Front jetzt mit dem „Star Map“-Tagfahrlicht ausgestattet, dessen Grafik an die Darstellung von Sternbildern angelehnt ist. Zudem kommt ein neues flügelförmiges Stoßfängerdesign zum Einsatz, das auch der hintere Stoßfänger aufgreift.

Modernes, sportliches Cockpit mit neuem Lenkrad im Kia EV6 GT (2025).

Was kostet der Kia EV6 GT (2025)?

Angeboten wird der Kia EV6 GT (2025) mit sieben Jahren Garantie ab sofort ab 69.990 Euro. Das sind 3.000 weniger als bisher. Der Luxus-Sportler ist zu diesem Preis nahezu voll ausgestattet und liegt damit unter der Preisobergrenze für steuerlich förderfähige Elektro-Dienstwagen, die aktuell noch bei einem Bruttolistenpreis von 70.000 Euro liegt. Zwar wurde beschlossen, diese Obergrenze auf 95.000 Euro anzuheben, vor der Bundestagswahl im Februar ist mit einer Realisierung dieser Neuregelung aber nicht mehr zu rechnen. Künftig sind bei einem steuerlich förderfähigen Dienstwagen als E-Auto monatlich statt 1 Prozent nur noch 0,25 Prozent des Listenpreises als geldwerter Vorteil zu versteuern.