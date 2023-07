Katastrophe: Beliebter E-Bike-Hersteller ist pleite, verkaufte Fahrräder nutzlos

Als im Jahr 2009 der E-Bike-Markt noch in den Kinderschuhen steckte, verstand das niederländische Unternehmen VanMoof, dass die Zukunft für viele Radfahrer elektrisch sein wird. Aus dem kleinen Hersteller in Holland wurde ein international tätiges Unternehmen mit Standorten auf der ganzen Welt. Die E-Bikes von VanMoof sind für viele Radfahrer elegant und das Design überzeugt. Hinzu kommt: Sie lassen sich per App steuern, orten und auch öffnen sowie abschließen. Doch genau das wird jetzt zum Problem. Denn: VanMoof ist insolvent und diejenigen, die ein E-Bike des Herstellers haben, könnten es schon bald nicht mehr nutzen.

Rettung gescheitert

Vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass VanMoof vor dem Ruin steht. Der E-Bike-Hersteller nahm keine Bestellungen mehr an, der Chef verschwand und man bat am Gericht in Amsterdam um Zahlungsaufschub. Doch Geld auftreiben ließ sich offenbar nicht mehr. Nun folgt die Insolvenz. Wie uns VanMoof mitteilt, hob das Gericht von Amsterdam am 17. Juli das Zahlungsaufschubverfahren von VanMoof Global auf und erklärte die Gesellschaften für insolvent.

„Treuhänder beurteilen weiterhin die Situation von VanMoof und untersuchen die Möglichkeiten eines Neustarts aus dem Konkurs durch den Verkauf von Vermögenswerten an einen Dritten, damit die Aktivitäten von VanMoof fortgesetzt werden können“, sagt uns ein Sprecher. Doch ob das gelingt, ist alles andere als sicher. „Zu diesem Zeitpunkt wird es keine weiteren Kommentare geben“, so der Sprecher gegenüber inside digital. Wer ein E-Bike von VanMoof hat, hat jetzt auch ein Problem.

So kannst du dein E-Bike retten

Der E-Bike-Hersteller aus den Niederlanden verkaufte zu seinen Fahrrädern auch gerne für knapp 600 Euro eine dreijährige Versicherung für Diebstahl und Wartung gleich mit. Käufer, die sich dafür entschieden haben, dürfen bald in die Röhre schauen. Das Problem: Da VanMoof keine E-Bikes von der Stange baut und damit keine Standardkomponenten benutzt, dürfte es künftig schwer sein, an Ersatzteile zu kommen.

Mehr noch. Besitzer eines E-Bikes von VanMoof benötigen eine App, um etwa ihr Fahrrad aufzuschließen. Doch sollte VanMoof auch hier den Stecker ziehen, wird nicht nur die App gelöscht. Ohne App lässt sich das E-Bike nicht mehr aufschließen. Es droht der Super-GAU und ein teures E-Bike wäre dann nur noch Schrott. Es gibt aber schon eine Lösung, wenn nicht gleich für jedes VanMoof-Modell. Der E-Bike-Konkurrent Cowboy hat eine App veröffentlicht, mit der Betroffene ihren digitalen Fahrradschlüssel umziehen können. Hier kommst du zu der Anwendung.