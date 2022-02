Jeep Grand Cherokee 4xe (2022): Luxus-SUV mit exklusiver Ausstattung

Ab sofort ist in Deutschland ein neuer Geländewagen mit Plug-in-Hybrid-Antrieb erhältlich: der Jeep Grad Cherokee 4xe. Das recht wuchtige teilelektrifizierte Mobil wurde schon im September vergangenen Jahres im Rahmen einer Weltpremiere vorgestellt, jetzt sind Reservierungen möglich.

Jeep Grand Cherokee 4xe – Launch Edition zum Start

In der exklusiven Launch-Edition, die zunächst zur Reservierung zur Verfügung steht, ist in dem Pkw mit Allradantrieb und Lift-Luftfederung zum Absenken des Autos bei hohen Geschwindigkeiten ein 2.0 Turbo-Benzinmotor mit bis zu 200 kW (272 PS) und ein zweiter Elektromotor nutzbar. Er leistet 107 kW (145 PS), was in Summe eine Systemleistung von 280 kW (380 PS) ergibt. Das maximal mögliche Drehmoment gibt Jeep mit 637 Nm an. Rein elektrisch kannst du bis zu 130 km/h schnell fahren – bis zu 51 Kilometer weit nach WLTP-Norm. Eine Wiederaufladung der 17 kWh großen Batterie ist nach Herstellerangaben in unter drei Stunden möglich. Allerdings liegt die maximal mögliche Ladeleistung bei nur 7,4 kW.

Wie es sich für einen Geländewagen gehört, kannst du zwischen fünf Fahrmodi auswählen: Auto, Snow, Sand/Mud, Rock und Sport. An Bord des Start-Sondermodells sind serienmäßig Fahrer-Assistenz-Systeme und ein Mode 3 Ladekabel zum Aufladen an öffentlichen Ladesäulen. Zusätzlich gibt es im Launch-Paket eine Fahrzeug-Abdeckhaube mit 4xe-Logo und eine Kabeltrommel sowie für vier Jahre die Privilegien des Kunden-Betreuungsprogramms Jeep WAVE inklusive der ersten vier für den Kunden kostenlosen Routinewartungen.

Ein Geländewagen, wie er im Buche steht: der Jeep Grand Cherokee 4xe.

Umfangreiche Ausstattung

Am Exterieur fallen nicht nur die 21 Zoll großen Leichtmetallfelgen ins Auge, sondern auch das diamantschwarze und sich von der Karosseriefarbe abhebende Dach. Im Innenraum kommen Walnuss-Akzente zum Einsatz, aber auch Tür- und Sitzbezüge aus Palermo-Leder. Fahrer- und Beifahrersitz lassen sich 16-fach elektrisch verstellen, sind mit Lendenwirbelstütze und Memory-Funktion ausgestattet und bieten zudem eine in die Rückenlehne integrierte Massagefunktion. Die Sitze in der ersten Sitzreihe sind wie die Rücksitze beheizt und belüftet. Ebenfalls Teil der Ausstattung ist eine 4-Zonen-Klimaanlage sowie ein in die Mittelkonsole integriertes Qi-Ladesystem für Smartphones. Komfort verspricht auch ein Head-up-Display, das direkt im Sichtfeld des Fahrers alle wichtigen Fahrdaten in der Windschutzscheibe anzeigt.



Hinter dem Lenkrad ist eine 10 Zoll große digitale Instrumententafel zu finden. Dazu gesellen sich ein 10,2 Zoll großer Touchscreen für das interaktive Radio-Display und ein dritter Bildschirm, den der Beifahrer bedienen kann – um etwa Entertainment-Inhalte abzurufen. Die Launch Editon des Jeep Grand Cherokee ist zudem mit einem 950 Watt Soundsystem von McIntosh ausgestattet, das die Nutzung von 19 Lautsprechern ermöglicht. Eine fünffarbige Ambiente-Beleuchtung sorgt auch bei Nachtfahrten für eine dezente Untermalung des Innenraums.

So präsentiert sich das erste Sondermodell des Jeep Grand Cherokee 4xe im Innenraum.

Was kostet der Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launche Edition?

Und ganz am Ende müssen wir dich dann noch mit einer schlechten Nachricht aufwarten. Denn der neue Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition ist sicher kein Schnäppchen. Satte 93.000 Euro werden für den Plug-in-Hybrid mit fünf Sitzen fällig – zuzüglich Überführungskosten. Das Angebot ist limitiert und maximal bis Ende März 2022 gültig. Nur wer sich registriert hat, kann das exklusive, 4,90 Meter lange Sondermodell bestellen, sobald die ersten Fahrzeuge bei den Jeep-Vertragshändlern stehen. Später dürfte es das Fahrzeug mit einer weniger umfangreichen Ausstattung auch zu günstigeren Preisen zu kaufen geben.