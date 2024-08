Jahrelang kostenlos: Apple schenkt Nutzern den neuen AI-Assistent

Aktuell wird Siri von vielen Anwendern belächelt. Der Assistent, der seit dem iPhone 4S unter anderem im iPhone steckt, soll sich dank Apple Intelligence aber deutlich verbessern. Die Zeiten, in denen sich die Nutzer über fehlerhafte Antworten lustig gemacht haben, sollen damit der Vergangenheit angehören. Im vergangenen Juni gab das Unternehmen aus Kalifornien einen ersten Vorgeschmack auf das, was kommen soll – auch wenn es hierzulande etwas länger dauern wird. In den vergangenen Tagen mehrten sich nun allerdings Berichte, laut denen die Nutzung der fortgeschrittenen AI-Features nur im teuren Abo verfügbar sein soll. Bloombergs Mark Gurman gibt hingegen Entwarnung.

Apple Intelligence: Von kostenpflichtigen Funktionen noch Jahre entfernt

Der Reihe nach. Anfang August sorgte ein Bericht von CNBC für Aufsehen. Neil Shah, Analyst bei Counterpoint Research, sagte gegenüber dem Nachrichtensender, dass der iPhone-Hersteller für Apple Intelligence ein Abo anbieten könnte. Die Kosten: 10 bis 20 US-Dollar im Monat. Das Ganze könnte dann etwa Teil von Apple One sein.

Dieser Bericht sorgte bei einigen Nutzern bereits für Sorgen. Die Befürchtung, dass du zur Steuerung der Musikwiedergabe oder deines Smart Homes zukünftig bezahlen musst, nimmt dir jetzt aber Mark Gurman von Bloomberg. Wie 9to5Mac in Berufung auf den Newsletter des Reporters schreibt, wird es bis zu einer kostenpflichtigen Version von Apple Intelligence noch lange dauern. Er schrieb, dass es mindestens noch drei Jahre bis dahin dauern wird.

Gurman schreibt, dass es für Apple ein Fehler wäre, für die im Juni vorgestellten Basis-Funktionen Geld zu verlangen. Das Unternehmen sei schließlich noch auf der Aufholjagd im AI-Wettrennen. Hinzu kommt, dass viele der bislang gezeigten Features direkt auf dem Gerät ausgeführt werden.

Der Reporter geht aber davon aus, dass Apple in Zukunft weitere AI-Funktionen entwickeln und anbieten wird. Diese könnten dann in der Tat kostenpflichtig sein. Er geht aber – wie erwähnt – davon aus, dass es mindestens noch drei Jahre dauern wird. Erst dann könnte man so weit sein, dass man etwas im Angebot hat, was einen derartigen Preis rechtfertigen könnte. Du musst dir also keine Sorgen machen, dass du zeitnah für die Nutzung von Siri ein Abo abschließen musst.