Ist der größte Scam der Gaming-Geschichte doch keiner?

The Day Before ist aktuell das Spiel auf Steam, das sich auf der Wunschliste der meisten Spieler befindet. Angekündigt im Jahr 2021 schaffte es das Spiel, Gamer auf der ganzen Welt zu begeistern. The Day Before ist ein Zombie Survival Horror MMO, das von Fntastic entwickelt wird. Doch bei diesem Spiel ist nichts so, wie es scheint. The Day Before steht im Mittelpunkt zahlreicher Kontroversen und manche Gamer bezeichnen das Spiel bis heute als einen der größten Scams, den die Gaming-Industrie je gesehen hat.

The Day Before – Ein Scam?

Die Geschichte von The Day Before begann am 29.01.2021 mit einem Trailer auf YouTube. Der offizielle Kanal von IGN veröffentlichte einen Announcement Trailer, der schnell für Aufsehen sorgte. Der Trailer zeigt laut Voiceover erste Gameplay-Eindrücke des neuen Spiels und eines war schnell klar: The Day Before sieht gut aus. Fast schon zu gut, um wahr zu sein. Genau dieser Eindruck entstand bei manchen Spielern und in den Jahren seit der Ankündigung spekulieren viele, dass das Spiel vielleicht überhaupt nicht existiert.

Diese Behauptungen haben ihren Ursprung nicht etwa nur in der Qualität des Announcement Trailers. Die Veröffentlichung des Spiels wurde immer wieder verschoben. Events konnten aufgrund „technischer Probleme“ nicht stattfinden und vieles mehr. Das einzige, was Spieler bis heute zu sehen bekamen, waren von den Entwicklern veröffentlichte Trailer. Dies führte dazu, dass Spieler die Kompetenz der Entwickler infrage stellten. Alles, was sie fortan taten, wurde mit großer Skepsis betrachtet. Das Manipulieren von Trailern ist nicht schwer. Was Spieler statt eines Trailers wollten, war ein spielbares Spiel. Den definitiven Beweis, dass The Day Before nicht nur existiert, sondern auch das ist, was Spielern versprochen wurde.

Andere Projekte von Fntastic

Das einzige, spielbare Spiel, welches Spieler bis heute von Fntastic zu Gesicht bekamen, war Propnight. Die Entwickler nutzen den Hype rund um The Day Before, um ihr anderes Spiel, Propnight, zu bewerben. Propnight hat nichts mit The Day Before zu tun. Es handelt sich um ein kleines Indie-Game, an dem laut Fntastic ein zweites, inneres Team gearbeitet hat. Es befanden sich also laut den Entwicklern gleich zwei Spiele bei dem kleinen Studio in der Entwicklung. Spieler fühlten sich in die Irre geführt und kritisierten die Taktik des Studios. Doch immerhin gab Fntastic zumindest ein Release-Datum für The Day Before bekannt, den 21. Juli 2022.

Kurz auf diese Enttäuschung folgte allerdings schnell die nächste: Aufgrund eines Wechsels zur Unreal Engine 5 wurde die Veröffentlichung des Spiels jetzt ins Jahr 2023 gerückt. Etwa zum gleichen Zeitpunkt fanden Spieler zudem heraus, dass Fntastic schon öfter Projekte aufgegeben hat. Nicht etwa nach Jahren, sondern direkt nach der Veröffentlichung eines Spiels. Das Studio veröffentlichte also mehrere Spiele in unfertigem Zustand und anstatt weiter an den Spielen zu arbeiten, verbleiben sie bis heute unfertig und lieblos.

Die Suche nach freiwilligen Helfern

Dass Fntastic mit The Day Before maßlos überfordert ist, zeigte sich immer wieder. Die Entwickler verkündeten, dass sie nach freiwilligen Helfern suchen, die ihnen mit dem Spiel helfen. Im Gegenzug erhalten die Helfer „coole Belohnungen, Zertifikate und kostenlose Codes“. Von einer monetären Bezahlung war nicht die Rede. Um sich vor Kritik zu retten, veröffentliche Fntastic ein Statement, in dem sie versicherten, dass freiwillige Helfer nicht an der Programmierung des Spiels beteiligt sind. Dennoch befassten sie sich mit Tätigkeiten, für die eine Bezahlung üblich ist.

Wird The Day Before je veröffentlicht werden?

The Day Before – endlich spielbar?

Dochj jetzt kommt noch einmal Bewegung in die Geschichte. Fntastic hat eine spielbare Beta von The Day Before angekündigt. Ursprünglich sollte diese bereits am 10. November stattfinden. Aufgrund einiger Probleme musste die Beta nun jedoch auf den 7. Dezember verschoben werden. Zudem erwarteten Spieler eigentlich einen vollständigen Release, doch laut Fntastic handelt es sich stattdessen nur um eine Early Access Version. Für Konsolenspieler gibt es allerdings noch weit schlechtere Neuigkeiten. Die Veröffentlichung für Konsolen wurde auf unbekannte Zeit verschoben.

Erst hieß es, dass die Early Access Version allgemein zugänglich sein werde. Spieler sollten das Spiel für etwa 40 Euro kaufen können. Jetzt scheint es allerdings, als wäre dies doch nicht der Fall. Stattdessen ist die Beta laut IGN nur für freiwillige Helfer des Studios zugänglich. Spieler, die nicht in dem Studio involviert sind, werden keinen Zugriff haben. Für viele Spieler ist dieser Schritt ein Schlag ins Gesicht und feuert weitere Spekulationen an.

Zahlreiche Spieler sind noch immer nicht davon überzeugt, dass es The Day Before wirklich gibt. Es sind bereits mehrere angebliche Veröffentlichungen gekommen und ohne das versprochene Spiel wieder vergangen. Ob das Spiel wirklich existiert, zeigt sich vermutlich erst am 7. Dezember, sollte sich bis dahin nicht noch einmal etwas ändern.