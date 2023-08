iPhone 15 zu teuer? Dieses Apple-Smartphone könnte die Alternative werden

Neben den alljährlichen großen Smartphone-Updates präsentiert Apple seit dem Jahr 2016 in unregelmäßigen Abständen auch ein abgespecktes Modell. Das iPhone SE kombiniert ein bekanntes Design mit bereits vorhandener Technik. Durch diese Kombination kann das Unternehmen aus Kalifornien ein günstigeres Smartphone anbieten. Bei der aktuellen dritten Generation handelt es sich beispielsweise um das Design des iPhone 8, kombiniert mit dem Chip aus dem iPhone 13. Wie MacRumors in Berufung auf Berichte aus Twitter (neuerdings als X bezeichnet) beschreibt, soll die nächste SE-Version nun eine Mischung aus iPhone 14 und 15 werden.

iPhone SE 4: Apple-Smartphone mit neuesten Features

Lange Zeit gab es Gerüchte, dass Apple beim nächsten iPhone SE auf das Design des XR aus dem Jahr 2018 setzen würde. Wie Twitter/X-Leaker „Unknownz21“ jetzt jedoch schreibt, wird es sich am iPhone 14 orientieren. Eine weitere Überraschung ist, dass Apple nicht länger Touch ID nutzen wird. Stattdessen soll auch beim günstigsten Modell die Gesichtserkennung Face ID zum Einsatz kommen.

Da bis zur Vorstellung des iPhone SE 4 vermutlich noch einige Zeit vergehen wird, ist es weniger überraschend, dass USB-C ebenfalls an Bord sein wird. Dieser Stecker wird bis zur Präsentation des Smartphones in der EU Pflicht sein. Beobachter erwarten, dass das Handy erst im Jahr 2025 erscheinen wird.

Laut dem Leaker wird das Einsteiger-iPhone aber auch über ein Feature verfügen, dass zunächst nur im iPhone 15 Pro und Pro Max zu finden sein soll. Die Rede ist vom neuen Action Button, der schnellen Zugriff auf ausgewählte Funktionen bieten soll. Das iPhone SE 4 wäre damit ebenfalls auf neuestem Stand.

Um die Kosten senken zu können, muss Apple an anderen Stellen sparen. Dazu gehört die Kamera auf der Rückseite. Hier soll es weiterhin nur eine einzelne Kamera geben. Beim Display dürfen sich potenzielle Käufer jedoch wieder freuen. Statt der in die Jahre gekommenen LCD-Technik soll auch das iPhone SE 4 ein OLED-Display erhalten. Der 5G-Chip soll außerdem von Apple selbst kommen.