iPhone 15: Dank diesem neuen Feature hält dein Smartphone viel länger

Immer wieder wird in den Sozialen Netzen darüber diskutiert, wie sehr der Akkuzustand Einfluss auf die Laufzeit des iPhones hat. Beim iPhone 14 mehrten sich zuletzt etwa Berichte, dass die maximale Kapazität bei einigen Nutzern in den vergangenen Monaten deutlich gelitten hat. Dies kann viele Gründe haben. Einer davon ist das wiederholte Laden auf 100 Prozent, weshalb laut Allison Johnson von The Verge im iPhone 15 ein manuelles Limit möglich ist. Gleichzeitig gibt es aber auch neue Diagnose-Funktionen in iOS 17, die offenbar leider nur in der neuen Smartphone-Generation vorhanden sind.

iPhone 15: Apple erlaubt Einschränkung des Ladevorgangs

Wie Allison Johnson in einer Nachfrage von MacRumors schreibt, kannst du im iPhone 15 nun eine neue Option in den Akku-Einstellungen auswählen. Gab es dort bereits die Möglichkeit, das optimierte Laden ein- und auszuschalten, folgt nun eine dritte Option.

Das „80% Limit“ ist eine harte Grenze für den Ladevorgang des iPhone 15. Wählst du diese aus, wird der Akku nur noch bis 80 Prozent geladen. Diese Option kann es ermöglichen, dass der Akku länger hält. Einige Automobilhersteller bieten diese Einstellung ebenfalls in ihren Elektroautos. Ein wiederholtes, vollständiges Laden auf 100 Prozent kann die Lebenszeit von Lithium-Ionen-Batterien reduzieren.

Wenn du also weißt, dass dein Akku am Ende eines normalen Tages noch genügend Kapazitäten bietet, kannst du dank der neuen Option die Lebenszeit möglicherweise deutlich verlängern. Du kannst die Option auch jederzeit deaktivieren. Dies ist etwa dann hilfreich, wenn du einen langen Tag vor dir hast und die Laufzeit mit dem aktivierten Limit nicht ausreichen würde.

Die neue Option beim iPhone 15 unterscheidet sich vom optimierten Laden, welches bereits seit einigen Jahren Teil von iOS ist. Hierbei lädt das iPhone den Akku zum Beispiel über Nacht zunächst auf 80 Prozent. Erst kurz vor deinem Alarm wird der Ladevorgang dann fortgesetzt und abgeschlossen, sodass der Akku dann pünktlich vollständig geladen ist.

Apple zeigt Ladezyklen in den Einstellungen

Eine weitere Neuheit in iOS 17 und dem iPhone 15 ist die Darstellung der Ladezyklen des Akkus. Außerdem werden das Herstellungsdatum und die erste Nutzung des Stromspenders angezeigt:

Das iPhone 15 gibt dir ab sofort mehr Details zum Akku

Apple beschreibt auf seiner Webseite den Zyklus wie folgt:

„Ein Ladezyklus ist abgeschlossen, wenn eine Menge verbraucht (entladen) wurde, die 100 % der Batterie­kapazität entspricht, wobei sie aber nicht vom selben Ladevorgang stammen muss. Beispielsweise könntest du an einem Tag 75 % der Batterie­kapazität verbrauchen und sie über Nacht wieder vollständig aufladen. Wenn du am nächsten Tag 25 % verbrauchst, dann wurden insgesamt 100 % entladen und die beiden Tage ergeben zusammen einen Lade­zyklus. Es kann mehrere Tage dauern, bis ein Ladezyklus abgeschlossen ist.“

Die Zahl der Ladezyklen kann Hinweise darauf geben, warum die Laufzeit eines Geräts deutlich gesunken ist. Jeder Zyklus reduziert die Kapazität eines Lithium-Ionen-Akkus.