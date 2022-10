iPhone 14 auf der Achterbahn: Neues Feature sorgt für Fehlalarm

Eigentlich soll die neue Unfallerkennung im iPhone 14 und den diesjährigen Modellen der Apple Watch nur in einem echten Notfall Alarm schlagen. Wie sich nach einigen Wochen seit der Verfügbarkeit der neuen Apple-Hardware nun jedoch herausstellt, können auch einfache Achterbahnfahrten den Notruf auslösen. Wie Joanna Stern vom Wall Street Journal sowie die Seite Coaster101 berichten, sorgte die Funktion in den vergangenen Wochen für mehrere Fehlalarme.

iPhone 14: „Unfall­erkennung“ bei der Achterbahnfahrt

Wie das WSJ berichtet, kam es seit der Präsentation des iPhone 14 mehrfach vor, dass die neuen Smartphones während der Fahrt auf der Achterbahn fälschlicherweise einen Unfall erkannt haben. Die Berichte kommen dabei von diversen Vergnügungsparks.

Die rapiden Bewegungen auf der Achterbahn sorgen offenbar dafür, dass der Notruf aktiviert wird. Da die Personen für längere Zeit unterwegs sind, hilft auch die Wartezeit von 10 Sekunden vor dem Anruf nicht, da sie es häufig einfach nicht bemerken. Neben dem Notruf informiert das iPhone 14 auch die Notfallkontakte – soweit du diese angegeben hast.

Dies stellt die Helfer vor das Problem, dass sie in diesen Fällen ihre Zeit unnötig verschwenden. Gleichzeitig gibt es möglicherweise echte Notfälle, für die sie nicht verfügbar sind.

Es sind aber nicht nur Achterbahnfahrten, die einen falschen Notruf auslösen können. So beschreibt das Wall Street Journal den Fall eines Motorradfahrers aus New York. Sein neues iPhone 14 löste sich während der Fahrt auf dem West Side Highway vom Lenker. Er dachte, das Smartphone wäre verloren und machte sich direkt auf den Weg zum Apple Store, um es zu ersetzen. Währenddessen hatte das Handy aber bereits einen Notruf ausgelöst und auch alle Notfallkontakte informiert. Die Freunde des Fahrers konnten erst später Entwarnung geben.

Vergnügungsparks warnen vor automatischen Notrufen

Schon vor der Präsentation des iPhone 14 gab es jedoch Fälle, dass derartige Fehlalarme vorgekommen waren. Entsprechend finden sich Warnhinweise vor den Attraktionen.

Wie Joanna Stern schreibt, wurden die Warnungen im Falle des Lightning Rod in Dollywood bereits Dezember 2021 aufgestellt. Neben Apples Geräten bietet beispielsweise auch das Google Pixel seit Jahren eine automatische Notruffunktion. Im Gegensatz zum iPhone 14 ist diese jedoch nicht standardmäßig aktiviert. Des Weiteren verkauft Google im Vergleich zu Apple nur sehr wenige Smartphones.

Ein Apple-Sprecher sagte gegenüber dem Wall Street Journal, dass man das Feature in Zukunft verbessern werde. Genauere Details sind aktuell nicht bekannt.

Wenn du dich also in Zukunft mit dem iPhone 14 oder einer Apple Watch auf eine Achterbahnfahrt begeben willst, kannst du die Funktion sicherheitshalber deaktivieren. In iOS 16 findest du dies in den Einstellungen unter der Option „Notfall SOS“ > „Nach schwerem Unfall anrufen“. In den Einstellungen von watchOS 9 erscheint sie in „SOS“ > „Unfallerkennung“ > „Nach schwerem Unfall anrufen“. Laut dem WSJ genügt es aber auch, wenn du auf deinen Geräten temporär den Flugmodus aktivierst.