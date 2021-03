iPad Pro (2021): Apples Tablet soll dem Mac noch ähnlicher werden

Zwar wird es wohl in diesem Jahr kein März-Event geben, ein neues iPad Pro soll aber weiterhin in Kürze erscheinen. Dies sagt nun auch der in der Regel gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman in einem neuen Bericht. Gurman schreibt, dass es schon im April so weit sein könnte. Ein Termin im kommenden Monat deckt sich mit den jüngsten Angaben anderer Quellen.

Die neuen iPad Pros sollen den aktuellen Modellen ähneln und erneut im 11- und 12,9-Zoll-Format verfügbar sein. Im Inneren zeigen sich dann aber die Unterschiede. So sollen sich die neuen Prozessoren, der A14X, an den M1-Chips des aktuellen MacBook Air, MacBook Pro und Mac mini orientieren.

New story: New iPad Pros with M1-caliber chips (A14X), better cameras, Thunderbolt port, and updated screen on 12.9 inch version coming next month after stay at home sales boost. New iPad mini with a bigger screen and entry-level models also in the works https://t.co/wQGhAAIFtk