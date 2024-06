iOS 18: Auf diese App haben iPhone-Nutzer seit Jahren gewartet

Schon seit langer Zeit kannst du direkt auf deinem iPhone Logins und Passwörter speichern. Das erleichtert das Anmelden in Apps oder Webseiten. Bislang ist der Einblick in diese Informationen jedoch nur versteckt in den Einstellungen zu finden. Dies soll sich laut einem Bericht von Bloombergs Mark Gurman unter anderem in iOS 18 ändern. Demnach plant Apple für die kommenden Betriebssysteme, die der iPhone-Hersteller am 10. Juni erstmals präsentieren wird, eine eigenständige Passwort-App.

Nicht nur für iOS 18: Neue App für iPhone, Mac, iPad und Windows

Aktuelle iPhones, Macs und iPads bieten die integrierte Möglichkeit, ohne zusätzliche Apps Login-Daten zu speichern. Dazu gehören Nutzernamen, Passwörter oder auch seit einiger Zeit die sogenannten Passkeys. Die Verwaltung dieser ist bislang aber eher umständlich. Die unter anderem in iOS 18 kommende Passwort-App könnte dies ändern. Mark Gurman schreibt, dass Apples App eine direkte Konkurrenz zu Anwendungen wie 1Password oder LastPass sein wird. Auch ein Import deiner Daten aus diesen Rivalen soll möglich sein.

→ Riesige Emojis bei WhatsApp verschicken – so geht’s

Im Hintergrund nutzt Apple den seit Langem existierenden iCloud Schlüsselbund, um deine Informationen zwischen mehreren Geräten zu synchronisieren. So kannst du deine Passwörter nicht nur auf einem iPhone mit iOS 18, sondern auch auf Mac, iPad, Vision Pro oder Windows benutzen. Ja, Apple arbeitet angeblich an einer Version der neuen App für PCs. Von einer Android-App ist in Gurmans Bericht allerdings keine Rede.

Wann ist es so weit?

Wenn du deine auf dem iPhone gespeicherten Passwörter heute bearbeiten willst, musst du dich in die Tiefen der Einstellungen von iOS 17 begeben. Viele Nutzer haben sich in der Vergangenheit genau darüber beschwert. Dies führte etwa dazu, dass einige Anwender einen Kurzbefehl erstellt haben, der einen direkten Sprung in die passende Einstellung bietet. Mit iOS 18 könnte die neue App die Verwaltung deiner Passwörter und Logins deutlich vereinfachen und übersichtlicher machen.

Es ist derzeit unbekannt, ob Apple die App in iOS 18 auch mit anderen neuen Features ausstattet. Viele eigenständige Passwort-Manager wie 1Password erlauben beispielsweise das Speichern der Daten von Ausweisen, Pässen, Software-Lizenzen und vielen weiteren Informationen. Sie sind also noch viel mehr als eine Datenbank für Passwörter. Am Montag, den 10. Juni 2024 ab 19:00 Uhr deutscher Zeit werden wir mehr über die Neuheiten in den kommenden Betriebssystemen erfahren.