iOS 17: Diese zentrale Funktion in deinem iPhone soll überarbeitet werden

In rund zwei Monaten wird Apple im Rahmen seiner Worldwide Developers Conference zum ersten Mal offizielle Details zu iOS 17 zeigen. Dicht gefolgt wird dann, wie in den Vorjahren, eine erste Vorschau auf die neue Software für Entwickler zur Verfügung stehen. Derzeit gibt es nur einige Hinweise darauf, welche Neuheiten Apples Betriebssystem für das iPhone beinhalten wird. Im aktuellen Fall hat MacRumors Informationen von einer zuverlässigen Quelle erhalten. Diese hatte bereits im vergangenen Jahr korrekte Details auf die Funktionsweise der Dynamic Island im iPhone 14 Pro genannt, bevor das Smartphone angekündigt wurde.

Noch vor einigen Monaten hieß es, dass iOS 17 nur ein vergleichsweise kleines Update sein würde. Bugfixes sollten bekannte Probleme beheben, während Apples Entwickler zeitgleich die Performance verbessern. Als Grund wurde die notwendige Arbeit am AR-/VR-Headset genannt, die viele Ressourcen beansprucht.

Nun folgen jedoch neue Hinweise darauf, dass Apple sich nicht auf den Lorbeeren der vergangenen Jahre ausgeruht hat. Während der Fokus der diesjährigen Arbeit auf Performance und Stabilität liegt, soll Apple an „großen Änderungen“ am Kontrollzentrum für das iPhone in iOS 17 arbeiten.

Was Apple für iOS 17 genau geplant hat, wollte oder konnte die Quelle gegenüber MacRumors aber nicht verraten. Das Feature hat sich seit iOS 11, das im Jahr 2017 vorgestellt wurde, nicht entscheidend geändert. Es wurde erstmalig in iOS 7 gezeigt und feiert damit in diesem Jahr den 10. Geburtstag. Eine Überarbeitung wäre also keine Überraschung.

Das Kontrollzentrum dient, wie der Name schon nahelegt, unter anderem zur Steuerung von Wi-Fi, Bluetooth, Displayhelligkeit und Lautstärke. Auch die Smart-Home-Funktionen von Apples HomeKit erscheinen hier. Seit dem iPhone X kannst du das Feature durch einen Wisch von oben rechts nach unten aktivieren.

watchOS 10 ebenfalls mit größeren Änderungen

Einen vergleichbaren Bericht gab es vor einigen Tagen von Bloombergs Mark Gurman – allerdings im Zusammenhang mit watchOS 10 für die Apple Watch. Laut diesem plant das Unternehmen ein „ziemlich umfangreiches Upgrade“ für die Software seiner Smartwatch. Gleichzeitig spricht er von „nennenswerten Änderungen“. Konkrete Details verrät er aber ebenfalls nicht.

Im Gegensatz zur Software soll es bei der Hardware der Apple Watch in diesem Jahr keine großen Neuheiten geben. Dies zeigte sich ebenfalls bei der Apple Watch Series 8 im vergangenen Jahr. Das aktuelle Modell brachte nur kleine Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahresmodell. Die große Neuheit war hingegen die Apple Watch Ultra.

Während Apple im Juni eine erste Vorschau auf die neuen Betriebssysteme gibt, dürften die finalen Versionen wie gewohnt erst im Herbst erscheinen. Bis dahin wird es aber vermutlich diverse Möglichkeiten geben, die es dir erlauben, am Beta-Test der Updates teilnehmen zu können.