iOS 16 ist fertig: Dann kannst du das Update herunterladen

Es ist so weit, das iPhone 14 ist offiziell vorgestellt und passend dazu gibt es auch in diesem Jahr eine neue iOS-Version. Nachdem interessierte Tester die Vorschau bereits seit Juni ausprobieren konnten, steht die finale Version nun in den Startlöchern. Im Rahmen des „Far Out“-Events nannte Apple den offiziellen Termin für den Start von iOS 16.

iOS 16: Installation ab dem 12. September möglich

Laut Apple soll die finale Version von iOS 16 für das iPhone am 12. September zum Download bereitstehen. Eine genaue Uhrzeit ist derzeit noch nicht bekannt. Der Termin dürfte aber wieder einmal in die deutschen Abendstunden fallen. Die Installation gelingt wie üblich über das ins Betriebssystem integrierte Software-Update.

Mit iOS 16 schiebt Apple erstmals seit einiger Zeit wieder einige ältere iPhones aufs Abstellgleis. So werden Besitzer von iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus und dem iPhone SE (2016) kein großes Update für ihr Smartphone erhalten. Gleiches gilt für den iPod touch, der nicht von iOS 16 unterstützt wird. Es muss also mindestens ein iPhone 8 oder iPhone SE (ab der 2. Generation) sein.

Diese iPhones unterstützen iOS 16

Ein der größten Neuheiten von iOS 16 betrifft den Sperrbildschirm. Dieser lässt sich nun unter anderem mit Widgets ausstatten. Aber auch die Nachrichten-App hat einige wichtige Neuheiten erhalten. Ein kleines und von einigen lang ersehntes Feature ist die Rückkehr der Prozentanzeige für den iPhone-Akku.

Im Gegensatz zu den Vorjahren dauert das Update für iPadOS in diesem Jahr etwas länger. Statt eines gleichzeitigen Downloads von iOS 16 und iPadOS 16 wird die neue Software für das Apple-Tablet erst in den kommenden Wochen verfügbar sein. Es wird spekuliert, dass Stage Manager – ein neues Feature für das iPad mit M1-Chip, der Grund für die spätere Vorstellung ist. Ein genaues Datum nannte Apple hier bislang nicht. Laut aktuellen Gerüchten könnte es im Oktober so weit sein, möglicherweise zeitgleich mit macOS Ventura.