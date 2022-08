iOS 16: Mit der Rückkehr dieses Features hatte niemand gerechnet

Apples Fortschritte in der aktuellen Beta-Phase für iOS 16 und Co. schreiten ununterbrochen voran. Die nun vorgestellte fünfte Entwickler-Beta zeigt, dass der iPhone-Hersteller weiterhin für Überraschungen sorgen kann. So bringt das aktuelle Update eine von vielen Nutzern lang ersehnte Funktion zurück, die seit dem iPhone X fehlte.

iOS 16 bringt die Akku-Prozente zurück

Findigen Testern war bereits kurz nach der Veröffentlichung der aktuellen Entwickler-Beta von iOS 16 das lang vermisste Feature aufgefallen. In den Einstellungen des iPhones lässt sich in der mittlerweile fünften Entwickler-Version beziehungsweise dritten öffentlichen Beta nun die Anzeige der Akku-Prozente wieder aktivieren.

Dieses Feature fehlte bislang auf iPhones, die mit Face ID ausgestattet waren. Der Grund war bislang der fehlende Platz links und rechts von der Notch. Ein neues Design des Akku-Symbols macht nun jedoch die Rückkehr möglich. Auf iPhones mit Touch ID konntest du die Anzeige bereits seit Langem aktivieren. Wer den genauen Akku-Füllstand auf iPhone X oder neuer sehen wollte, musste das Kontrollzentrum durch eine Fingergeste sichtbar machen.

iOS 16 Beta 5 bringt die Akku-Prozente zurück aufs iPhone

Im neuen Design von iOS 16 zeigt sich der Akkustand nach der Aktivierung des Features nur noch durch eine Nummer und eine farbige Kennzeichnung. Wird das iPhone zum Beispiel geladen, wird das Symbol grün und ein Blitz erscheint neben der Prozentzahl. Sinkt die Ladung auf weniger als 20 Prozent, wird das Symbol rot.

Leider ist das Feature aber nicht auf allen iPhones mit Notch verfügbar. So fehlt laut MacRumors die Unterstützung trotz Installation der neuen iOS-16-Beta auf dem iPhone 12 mini, iPhone 13 mini, iPhone 11 und iPhone XR. Möglicherweise handelt es sich dabei aber nur um einen Fehler in der Beta, den Apple in einem kommenden Update ausbessert. Es könnte aber auch am fehlenden Platz auf den Displays der genannten Smartphones liegen, sodass die Besitzer dieser Modelle nicht in den Genuss dieser Funktion kommen.

Das neue Feature kannst du in der Beta von iOS 16 über Einstellungen > Batterie > Batterieladung in % aktivieren.

Weitere Neuheiten der aktuellen iOS-Beta

Während die Rückkehr der Akku-Prozente im Netz von vielen Nutzern gefeiert wurden, gibt es aber natürlich noch weitere Neuheiten. So hat Apple laut MacRumors der „Wo ist?“-App eine Reihe neuer Sounds verpasst. Gleiches gilt, wenn du dein iPhone von der Apple Watch aus anpingst.

Auf dem neuen Sperrbildschirm erscheint bei der laufenden Wiedergabe von Musik, etc. ab sofort auch eine visuelle Darstellung des Songs oder Podcasts. In der Musik-App selbst hat Apple des Weiteren die Darstellung von Dolby Atmos und Lossless-Inhalten überarbeitet.

Nach dem Bearbeiten eines Screenshots kannst du diesen nun nicht einfach nur zum Beispiel löschen oder speichern, sondern auf Wunsch auch „Kopieren und Löschen“. Das Bild wird dabei in die Zwischenablage kopiert, damit du dieses in einer anderen App einfügen kannst.

iOS 16 Beta 5 für Entwickler sowie die dritte öffentliche Beta des Betriebssystems stehen ab sofort zum Download bereit. Gleiches gilt für die Updates in Form von iPadOS 16, macOS Ventura und watchOS 9.