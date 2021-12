iOS 16: Diese iPhones sollen auf dem Abstellgleis landen Holger Eilhard 2 Minuten

Während iOS 15 weiterhin in aktiver Entwicklung ist, gibt es nun erste Gerüchte, welche Geräte Apple mit iOS 16 in den Ruhestand schicken will. Neben diversen iPhones sollen angeblich auch einige iPad-Modelle auf dem Abstellgleis landen.