inside digital wird 18 – ihr bekommt Geburtstagsgeschenke

inside digital ist in den Anfängen des Internets aufgewachsen und hat sich seither in viele Richtungen weiterentwickelt. Als volljähriges Technik-Magazin hat es heute ganz schön viel zu bieten. Zu unserem besonderen Jubiläum möchten wir euch – unseren treuen Lesern – zum Dank etwas zurückgeben. Ein Stück Torte können wir leider nicht jedem von euch nach Hause schicken. Deshalb verlosen wir in unserem Gewinnspiel stattdessen hochwertige Geburtstagsgeschenke. Und worüber würde sich so gut wie jeder Technikbegeisterte zu seinem 18. Geburtstag freuen? Richtig, eine Spielkonsole! Daher können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Geburtstags-Gewinnspiels eine PlayStation 5 inklusive eines Jahres PlayStation Plus oder eine Xbox Series X gewinnen. Und damit nicht genug, verlosen wir drei Samsung-Smartphones Galaxy S21 5G. Alles, was du dafür tun musst, ist dich bei unserem Gewinnspiel einzutragen.

Jubiläums-Artikel zum 18. Geburtstag

Der 18. Geburtstag ist ein wichtiger Lebensabschnitt – auch für unser Technik-Magazin. Um unser Jubiläum zusätzlich gebührend zu feiern, haut unsere Redaktion in die Tasten und schreibt für euch passende Artikel zur besonderen Feierlichkeit. Deshalb werdet ihr in den nächsten Tagen Artikel, wie Die besten Filme und Serien der vergangenen 18 Jahre oder Ein Tag heute vs. ein Tag vor 18 Jahren – so sehr hat sich unser Leben tatsächlich verändert bei inside digital finden. Ihr könnt euch darauf freuen!

18 Jahre Technik: Wie bei inside digital alles begann…

Schon 18 Jahre ist es her, als die beiden Gründer von inside digital eine Version unseres Technik-Magazins ins Internet stellten. Damals noch unter dem Namen inside handy. Seither erlebten wir, wie sich Handys zu Smartphones entwickelten, Fahrräder und Autos elektrisiert wurden und Häuser das Sprechen lernten. Aber nicht nur die Technik hat sich in dieser Zeit weiterentwickelt, sondern auch unser Magazin. Im Jahr 2018 erstrahlte inside handy in einem neuen Licht und bekam mit inside digital nicht nur einen neuen Namen, sondern auch ein modernes Design. Seitdem haben wir uns vor allem auch thematisch weiterentwickelt. Denn zur altbewährten Kategorie Handy kamen die weiteren Themenwelten Entertainment, Zuhause und Unterwegs hinzu. Heute sind wir doch ein wenig stolz auf unser vielfältiges Technik-Magazin mit buntgemischten Themen des digitalen Lifestyles.

100 Millionen mal Danke an euch!

Und wie es so üblich ist, möchten wir zur Feier des Tages mit der Gabel das Weinglas zum Klingen bringen, um ein paar Worte loszuwerden. Denn im vergangenen Jahr wurde unsere Website rund 100 Millionen Mal besucht. Diese Entwicklung und Reichweite verdanken wir vor allem euch! Denn ohne euch wären wir niemals so groß geworden, wie wir es heute sind – freut euch auf viele weitere Jahre inside digital. Vielen Dank!