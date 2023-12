ING macht Kunden ein Geschenk, doch die sind stocksauer

Während die DKB Mitte November einen Tiefschlag erleidet hat und sich hinsichtlich der Beliebtheit auf dem absteigenden Ast befindet, lieben die Deutschen die ING. Abermals landet die Direktbank auf Platz 1 der Marken des Jahres. Und das, obwohl man kein großes Filialnetz anbietet und Kunden eigentlich nur einen Online-Zugang anbietet. Nun macht die ING zum Jahresende all seinen Kunden ein Geschenk, doch die reagieren alles andere als dankbar.

ING verschlechtert sich

Eigentlich wollte man den Kunden etwas Gutes tun, doch das ging wohl in die Hose. Die ING hat sowohl die App fürs iPhone als auch für Android-Handys aktualisiert. Neben „Bugfixes und kleine Verbesserungen“ sowie der Möglichkeit, Zinsdetails aufzurufen, gibt es ab sofort eine grafische Darstellung des Kontostandverlaufs. Man kann also in einem Diagramm sehen, wie sich der Kontostand entwickelt. Doch bei der Aktualisierung der App lief wohl nicht alles einwandfrei. So beschweren sich Kunden in den Bewertungen im Google Play Store, dass die Banking-App der ING derzeit fast eine halbe Minute benötigt, um sich zu öffnen.

→ ING, DKB und Sparkasse: Diese Banken haben ein schmutziges Geheimnis

„Starten der App dauert bis zu 25 Sekunden“ lautet etwa eine der negativen Bewertungen, die hier im Play Store einsehbar sind. Offenbar bekommt die ING die Probleme nicht in den Griff. „2-3 Updates später: Von den genannten Problemen wurde nichts behoben, deswegen nochmals -1 Stern!!“, lautet eine andere Rezension. „Anstelle neuer Funktionen, sollten vielleicht erstmal alte Probleme angegangen werden“, schreibt Marco Jordan. Eine andere Nutzerin der ING-App ergänzt: „Nach dem neuen Update, sind die mir wichtigsten Funktionen nur noch umständlich, mit vielen zusätzlichen Klicks zu erreichen.“

Es kommt drauf an, welches Handy Kunden nutzen

Während sich Nutzer von Android-Handys massiv beschweren und die ING-App mit negativen Rezensionen und 1-Sterne-Bewertungen überziehen, haben iPhone-Nutzer offenbar keine Probleme. Auch die iOS-App hat die grafische Darstellung des Kontostands bekommen. Doch negative Bewertungen der Banking-App der ING im Apple App Store gibt es kaum. Während die App fürs iPhone auf 4,8 von 5 Sternen kommt, bewerten Android-Nutzer die Anwendung im Play Store mit mageren 3,1 von 5 Sternen.