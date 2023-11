DKB schmiert ab: Das ist eine schallende Ohrfeige

Online-Banken ohne Filialen wie die ING, DKB, N26 oder die Openbank boomen. Allen voran, weil sie keine Kontoführungsgebühren verlangen und eine kostenlose Kreditkarte liefern. Hinzu kommt, dass sie seit einiger Zeit die Zinsen für Tages- und Festgeld immer weiter in die Höhe treiben. So gibt es etwa für Kunden der DKB 3,5 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld. Das ist deutlich mehr, als so manche Sparkasse bietet. Dennoch wird die DKB zunehmend unbeliebter.

DKB wird unbeliebter

Das Marktforschungsinstitut YouGov hat ein Ranking der beliebtesten Marken Deutschlands erstellt. Dabei haben die Experten Kriterien wie Qualität, Kundenzufriedenheit und das Preis-Leistungsverhältnis bewerten lassen. Konnte sich die DKB im vergangenen Jahr noch mit 23,6 Punkten Platz zwei sichern, reichte es dieses Jahr nur für Rang vier. Sowohl die Sparkasse (jetzt auf Platz 2) als auch die Volks- und Raiffeisenbank (Platz 3) sind an der DKB vorbeigezogen. Woran es liegt, dass die Direktbank Punkte und Plätze einbüßen musste, sagen die Marktforscher allerdings nicht.

Den Sieg in der Kategorie „Banken“ sicher sich aber, wie im Jahr zuvor, die ING. Mit 16,5 Punkten hat die ING fast 10 Punkte Vorsprung auf die DKB. Doch auch die ING hat kräftig Federn gelassen. 2022 erreicht die Bank noch 29,7 Punkte. Trotzdem ist die ING damit die beliebteste Bank der Deutschen im Jahr 2023. Den fünften Platz im Banken-Ranking schnappt sich die Sparda-Bank.

Die beliebteste Bank der Deutschen ist nur „befriedigend“

Insgesamt nahm YouGov im Zeitraum vom 1. September 2022 bis einschließlich 31. August dieses Jahres 34 Banken unter die Lupe. In Online-Interviews haben Teilnehmer DKB, ING, Sparkasse und Co. mit einer Punktzahl zwischen -100 und +100 bewertet. Nimmt man die Punktzahl der ING von 16,5 Punkten, liegt die Bank knapp über dem Mittelwert und ist damit weit weg von einer überragend guten Wertung. Die beliebteste Marke der Deutschen über alle Kategorien hinweg ist PayPal. Der Finanzdienstleister erreicht über 50 Punkte.