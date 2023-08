Warnung: 43 infizierte Apps saugen mobile Daten & Akku leer

Apps, die lediglich als Tarnung für diverse bösartige Viren dienen, sind keine Seltenheit. Selbst in Googles Play Store werden regelmäßig Anwendungen entdeckt, deren Zweck es ist, Nutzerdaten wie etwa Passwörter oder private Dateien zu sammeln und an Cyberkriminelle zu schicken. Sicherheitsforscher von McAfee haben jüngst 43 Apps entdeckt, die eine auf den ersten Blick weniger gefährliche Taktik verfolgen. Doch auch hier spüren Betroffene die Auswirkungen in Form von einem leeren Akku und verbrauchtem Datenvolumen.

43 infizierte Apps entdeckt

Die Funktionsweise der Malware ist vergleichsweise unkompliziert. Diese schaltet bei ausgeschaltetem Display Werbeanzeigen. Daher merken Betroffene in der Regel nicht, dass ihre Smartphones infiziert sind. Anzeichen hierfür sind lediglich ein hoher Energie- sowie Datenvolumen-Verbrauch. Beides benötigt die Software, um Anzeigen zunächst aus dem Internet zu laden und anschließend abzuspielen. Gleichzeitig bedienen sich die Cyberkriminellen einiger Tricks, damit nicht nur der Anwender, sondern auch Sicherheitssoftware die Malware übersieht. Um unentdeckt zu bleiben, soll der Virus beispielsweise mehrere nach der Installation ruhen. Zudem lassen sich die Apps aus der Ferne modifizieren – mittels Firebase oder per Messaging Services.

Betroffene Anwendungen sollen insgesamt über 2,5 Millionen Mal heruntergeladen worden sein und finden sich daher auf zahlreichen Smartphones. Das gilt jedoch in erster Linie für den asiatischen Raum. So scheinen die meisten Anwendungen aus Südkorea zu stammen oder zumindest auf den südkoreanischen Markt ausgerichtet zu sein. Darauf deuten die koreanischen Namen der Apps hin. Inzwischen hat Google einen Großteil der 43 betroffenen Apps aus dem Play Store entfernt, da diese gegen die Google Play Developer-Richtlinien verstießen. Einige Programme wurden jedoch von den Entwicklern angepasst und sind nach wie vor abrufbar.

Die folgende Liste dürfte in der Region Deutschland glücklicherweise nicht viele Nutzer betreffen. Doch erfahrungsgemäß werden Viren oftmals recycelt und Konzepte übernommen. Daher empfiehlt es sich, auch hierzulande auf die beschriebenen Anzeichen zu achten und betroffene Anwendungen unverzüglich vom Smartphone zu entfernen.

Liste der infizierten Apps samt den dazugehörigen Paketnamen im Überblick:

DMB TV / band.kr.com DMB TV / com.dmb.media DMB TV / dmb.onair.media DMB TV / easy.kr DMB TV / kr.dmb.onair DMB TV / livedmb.kr DMB TV / stream.kr.com 뉴스 속보 / com.breakingnews.player 달력 / jowonsoft.android.calendar 뮤직다운 / com.music.free.bada 뮤직다운 / com.musicdown 뮤직다운 / new.kr.com 바로TV / baro.com 바로TV / baro.live.tv 바로TV / baro.onair.media 바로TV / kr.baro.dmb 바로TV / kr.live 바로TV / newlive.com 바로TV / onair.baro.media 벨소리 무료다운 / freemusic.ringtone.player 실시간 TV / com.app.allplayer 실시간 TV / com.onair.shop 실시간 TV / eight.krdmb.onair 실시간 TV / free.kr 실시간 TV / kr.dmb.nine 실시간 TV / kr.live.com 실시간 TV / kr.live.onair 실시간 TV / kr.live.tv 실시간 TV / kr.media.onair 실시간 TV / kr.onair.media 실시간 TV / live.kr.onair 실시간 TV / live.play.com 실시간 TV / new.com 실시간 TV / newlive.kr 실시간 TV / onair.best 음악다운 / com.m.music.free 음악다운 / good.kr.com 음악다운 / new.music.com 음악다운 / play.com.apps 트로트 노래모음 / com.alltrot.player 트로트 노래모음 / com.trotmusic.player 파도 MP3 / best.kr.com 파도 MP3 / com.pado.music.mp3