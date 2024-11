In 73 Ländern an der Spitze: Netflix-Hit erobert Netz

Trotz reichstärkenweiter Serien wie 7 vs. Wild (Prime Video) oder Agatha All Along (Disney+) konnte sich die Streaming-Konkurrenz nicht gegen Platzhirsch Netflix durchsetzen. Mit dem besonderen Neo-Western „Territory“ hat der Anbieter einen neuen Netflix-Hit geschaffen, der das Internet im Sturm erobert. Im Fokus der australischen Serie steht eine Familiendynastie, die eine Rinderfarm in den Outbacks betreibt.

„Territory“ – das erwartet dich im neusten Netflix-Hit

„Territory“ ist seit dem 24. Oktober auf Netflix verfügbar und umfasst sechs Episoden. Das Familiendrama fokussiert sich dabei nicht nur auf familiäre Intrigen, sondern punktet insbesondere durch Überraschungen, die die Spannung aufrechterhalten. Kritiker und Fans scheinen jedoch uneins zu sein, was die Stärken und Schwächen der Serie betrifft. Während auf Rotten Tomatoes, die Kritiker mit starken 83 Prozent von 100 urteilen, vergeben die Zuschauer lediglich 52 Prozent. Besser urteilte man hingegen auf der Webseite IMDb mit 7,0 von 10 Punkten bei über 2.600 abgegebenen Stimmen. Dennoch hält sich die Hitserie bisher in zahlreichen Ländern erfolgreich in den Streaming-Charts.

Im Mittelpunkt von „Territory“ steht die riesige Lawson-Rinderzuchtstation in Australien. Die Lawson-Familie muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften, der ihr bisheriges Leben aus seinen Fugen reißt. Dabei bleibt den Angehörigen jedoch wenig Zeit, die Geschehnisse zu verarbeiten. Denn um die untergehende Dynastie zu erhalten, benötigt das Familienunternehmen einen neuen Erben. Während die Suche nach einem geeigneten Kandidaten für die Fortführung des Betriebs läuft, strecken bereits rivalisierende Gruppen die Fühler nach dem Besitz der Familie aus. Der Lawson-Clan sieht sich schon bald nicht nur durch äußeren Druck, sondern ebenso innere Intrigen unter Beschuss.

Ob nach der ersten Staffel mit ihren sechs Folgen eine zweite Staffel folgen soll, ist bisher noch nicht bekannt. Da die Serie jedoch erst seit wenigen Wochen angelaufen ist, ist das keineswegs verwunderlich. Netflix hauseigene Yellowstone-Variante dürfte noch einige Zeit online verbringen, bevor der Streaming-Gigant eine Entscheidung über zukünftige Produktionen trifft. Bis dahin dürfte klar sein, ob die spannungsgeladene Serie das Zeug zu einer langfristigen Hitserie bereithält oder der Neo-Western so schnell verblasst, wie er die Charts für sich erobern konnte. Einen ersten Vorgeschmack, was dich in „Territory“ erwartet, kann dir dieser Trailer liefern:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt