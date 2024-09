Idealer Kaufzeitpunkt? Warum du jetzt dein Balkonkraftwerk sichern solltest

Die Herbstsonne beschert Besitzern von Balkonkraftwerken und PV-Anlagen zwar noch einige Erträge. Im Vergleich zu den Sommermonaten lässt die Ausbeute nun jedoch kontinuierlich nach, bis im Winter nur noch wenig Strom erzeugt wird. Viele Interessenten warten daher lieber auf die Zeit des Jahres, in dem wieder mehr Strom mit Balkonkraftwerken gewonnen werden kann. Doch genau das kann sich als Fehler erweisen, wenn man günstig zum Balkonkraftwerk gelangen will.

Herbst- und Wintersaison sind günstige Zeitpunkte für Balkonkraftwerke

Da die Nachfrage zeitgleich mit den Sonnenstrahlen abnimmt, sind der Herbst und darauffolgende Winter gute Zeitpunkte, um ein Schnäppchen unter Balkonkraftwerken zu finden. Zeitgleich steuert man ab Herbst immer weiter auf das Ende des Verkaufsjahrs zu. Um den eigenen Gewinn zu steigern, wollen Hersteller hier noch möglichst viel der eigenen Geräte unter die Menschen bringen. Gerade Unternehmen, die bereits einen Gewinn erzielt haben, bieten dann weitere Lagerware zu besonders günstigen Konditionen an. So lassen sich über den gesamten Herbst und Winter hinweg schnell Schnäppchen unter Balkonkraftwerken finden. Auch in Deutschland finden sich insbesondere um den Black Friday herum zahlreiche Rabattaktionen von Anbietern. Es lohnt sich jedoch schon Monate zuvor mit der Beobachtung der Preisentwicklung zu beginnen und einen Kaufalarm einzurichten.

Nicht nur der Preis sollte die Wahl des Steckersolargeräts bestimmen

Bei der Wahl deines Balkonkraftwerks kommt es natürlich nicht nur auf den Preis an. Das Modell sollte für den Aufstellort in deinem Heim geeignet sein und ausreichend Ausbeute liefern. Für Orte, die teilweise Verschattung erfahren, sind etwa verschattungsresistente Module eine geeignete Wahl. Für Balkone, die besonders hoch liegen, können hingegen Ultraleichtmodule ideal sein. Die Wechselrichterleistung deines Balkonkraftwerks darf dabei die 800 Watt nicht überschreiten. Ansonsten musst du die Anlage über das kompliziertere Anmeldeverfahren registrieren und kannst sie nicht einfach über einen Schukostecker verbinden. Sie gilt oberhalb dieser Grenze nicht mehr als Steckersolargerät. Bei der Wahl deiner Module sollte die Modulleistung für die ideale Ausbeute etwas oberhalb der Wechselrichterleistung liegen. Bei 800 Watt sind wenigstens 960 Watt Modulleistung eine gute Wahl. So kannst du auch in Zeiten, in denen das Sonnenlicht schon schwächer geworden ist, noch immer mehr Strom mit deiner Mini-PV-Anlage erzeugen.

Zurzeit sind bereits Ersparnisse von rund 100 Euro bei vielen Balkonkraftwerken möglich. Mit zunehmender Nähe zum Jahresende könnten die Preise nach weiter sinken. Wer besonders kräftig sparen möchte, sollte zugleich überprüfen, ob das eigene Bundesland ein Förderprogramm für Balkonkraftwerke bereithält. Mittlerweile bieten viele Bundesländer Zuschüsse für den Kauf eines Steckersolargeräts an. Dadurch sinkt die Zeit, die es für dich dauert, bis sich die Anschaffung rechnet.