Huawei zündet Wearables-Leuchtfeuer: Smartwatch und Fitness-Tracker neu vorgestellt

Huawei hat die Vorstellung des neuen Nova 9 Smartphones genutzt, um auch auf dem Markt der Wearables zwei Neuvorstellungen zu präsentieren. Neben der Huawei Watch GT 3 mit rundem Display hat der Hersteller auch die Huawei Watch Fit mini mit rechteckigem Bildschirm vorgestellt. Wir zeigen dir, was die beiden Wearables können, wann sie in den Handel kommen und natürlich auch, was sie kosten.

Huawei Watch GT 3 – Schlichte GPS-Sportuhr

Sowohl für Männer als auch für Frauen ist die neue GPS-Sportuhr Huawei Watch GT 3 gedacht. Sie steht in zwei Größen (42 und 46 Millimeter) zur Verfügung. Bedient wird die Armbanduhr einerseits über das runde AMOLED-Display, das je nach Modell 1,32 Zoll oder 1,43 Zoll groß ist – jeweils bei einer Auflösung von 466 x 466 Pixeln. Ergänzend stehen an der rechten Seite aber auch eine drehbare Krone und ein Druckknopf zur Verfügung, um einzelne Funktionen nutzen oder durch das Menü navigieren zu können.

Verbindungen zu iOS- und Android-Smartphones sind per Bluetooth 5.2 möglich, um auf dem Handy eingehende Nachrichten auf das Display der Uhr spiegeln zu können. Auch das Annehmen und Ablehnen von Telefonaten ist mit der Uhr möglich. Die Sensoren auf der Rückseite gestatten unter anderem das Protokollieren von Herzfrequenz und Blutsauerstoffsättigung (SpO2). Für die weibliche Zielgruppe wichtig: Auch ein Zykluskalender ist integriert.

Ab Werk sind mehr als 100 Sportprofile nutzbar, darunter zwölf Outdoor-Trainings. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 14 Tagen beim 46-mm-Modell und bei bis zu sieben Tagen bei der 42-mm-Variante. Sie kann bei intensiver Nutzung aber auch bei nur acht respektive vier Tagen liegen. Bei einem starken Luftdruckabfall, gemessen durch das integrierte Barometer, signalisiert die Uhr zudem eine Unwetterwarnung.

Elegant und nicht zu dick auftragend: die Huawei Watch GT 3.

Jetzt vorbestellen und Gratis-Zugaben sichern

Vorbestellen kannst du die wasserdichte (5 ATM) Huawei Watch GT 3 mit Edelstahlgehäuse ab sofort über den Huawei Online Store. Die Preise variieren je nach Ausführung und Größe zwischen 229 Euro (42 mm mit elastischem Armband) und 329 Euro (46 mm mit Gliederarmband). Der offizielle Verkaufsstart ist für den 11. November 2021 geplant. Wer bis dahin zuschlägt, erhält die In-Ear-Kopfhörer Huawei FreeBuds 4i im Wert von 99 Euro und eine adidas Running Premium-Mitgliedschart für zwölf Monate gratis dazu. Praktisch: Der interne Speicher der Huawei Watch GT 3 bietet Platz für bis zu 500 Songs.

Huawei Watch Fit mini – Fitness-Tracker im Kleinformat

Schon im Frühjahr 2021 konnten wir den Fitness-Tracker Huawei Watch Fit ausführlich testen. Jetzt bringt Huawei mit der Watch Fit mini ein ergänzendes Produkt auf den Markt, das etwas kleiner ausfällt. Das rechteckige AMOLED-Display ist statt 1,64 Zoll nur 1,47 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 194 x 368 Pixeln. Auch dieses Fitness-Armband wird einerseits über den Touchscreen, andererseits aber auch über eine Taste an der Seite bedient.

Ausgestattet mit einem Lederarmband in Braun oder Weiß bietet der Tracker über den verbauten Akku (180 mAh) eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen, 96 Workout-Modi und verschiedene Tracking-Möglichkeiten. So ist nicht nur ein Schlaftracker integriert, sondern auch eine Verfolgung des Menstruationszyklus möglich. Zudem lässt sich der Puls und die Sättigung des Blutsauerstoffgehalts überwachen. Dafür fehlt es aber an einem eigenen GPS-Empfänger. Wenn du deine Outdoor-Workouts als genau protokollieren möchtest, musst du auch dein Smartphone bei dir tragen.

Vor allem für eine weibliche Zielgruppe gedacht: die Huawei Watch Fit Mini.

Auch die Huawei Watch Fit mini ist wasserdicht (5 ATM) und per Bluetooth mit Smartphones koppelbar. Der Preis für den kleinen Fitness-Tracker liegt bei 99 Euro. Vorbestellungen sind ab sofort über die Huawei-Homepage möglich. Wer bis zu 10. November 2021 zuschlägt, erhält die Huawei Fitness-Waage im Wert von 69 Euro gratis dazu. Adidas Running Premium ist nur einen Monat kostenlos inklusive. Auf Wunsch gibt es den Tracker zum gleichen Preis übrigens auch mit einem etwa größeren Gehäuse (16 statt 14 mm) und violettem Gummiarmband.

