Huawei FreeClip: Solche Kopfhörer hast du noch nie gesehen

Sogenannte Open Ear Kopfhörer sind zwar keine neue Erfindung, erfreuen sich in diesem Jahr aber dank zahlreicher prominenter Neuvorstellungen großer Beliebtheit. So haben unter anderem Anker Soundcore und Shokz in diesem Jahr neue Modelle auf den Markt gebracht. Jetzt folgt auch Huawei, wählt beim Design aber einen gänzlich neuen Ansatz. Wir stellen dir die neuen Huawei FreeClip vor.

Huawei FreeClip vorgestellt

Die Kopfhörer sind aus drei Bauteilen zusammengesetzt: einem bohnenförmigen Element mit Akku, einem kugelförmigen Element mit dem Audioequipment und einer sogenannten „C-Bridge“, welche die anderen beiden Elemente verbindet. Getragen werden die Kopfhörer ähnlich wie ein Earcuff, also einfach an den Rand des Ohres geklemmt. Huawei hat hier nach eigenen Angaben über 10.000 3D-Modelle von Ohren genutzt, um einen idealen Halt zu gewährleisten.

So sehen die Huawei FreeClip aus

Die „C-Bridge“ besteht dabei aus einem weichen TPU-Material mit einem Nitinol-Draht in der Mitte, welcher sich auch nach starkem Verformen wieder zurück zu seiner ursprünglichen Form biegen soll. Das kugelförmige Element enthält den Audiotreiber und liegt in der Ohrmuschel, ohne den Hörkanal zu blockieren. So kannst du Außengeräusche weiterhin ungestört wahrnehmen.

Huawei FreeClip im Ohr

Das macht die Kopfhörer besonders

Die erste Besonderheit der Huawei FreeClip ist die einzigartige Passform. Während andere Open Ear Kopfhörer mit einem Bügel über dem Ohr gehalten werden, halten die Huawei FreeClip wie ein Earcuff an der Seite des Ohres. Wir konnten die Kopfhörer kurz vor dem Event ausprobieren und bereits nach wenigen Versuchen steckt man sich die FreeClip in Bruchteilen einer Sekunde ans Ohr, ganz ohne lästiges Justieren der Bügel. Auch der Halt im Ohr ist ausgezeichnet. Sogar beim Sport halten die Kopfhörer fest im Ohr und sind dabei kaum bemerkbar. Dazu trägt auch das Gewicht von gerade einmal 5,6 Gram, vergleichbar mit einer 20-Cent-Münze, bei.

Ebenfalls einzigartig: die beiden Ohrstecker sind identisch. Heißt, es spielt keine Rolle, welchen du links und welche du rechts trägst. Die Kopfhörer passen den Stereo-Klang automatisch an. Davon profitieren auch Nutzer, welche gerne nur einen Ohrstecker tragen. Denn ist der eine Kopfhörer irgendwann leer, kannst du den zweiten Ohrstecker im selben Ohr weiternutzen.

Huawei FreeClip im Case

Audioausstattung und Akkulaufzeit

Für den Klang setzen die Huawei FreeClip auf einen magnetischen 10,8 Millimeter Treiber. Dasselbe Modell steckt auch in den FreeBuds 5, welche uns im Test mit einem ausgezeichneten Klang überzeugen konnten. Zudem integriert Huawei ein sogenanntes „Reverse Sound Waves System“. Dieses soll verhindern, dass umstehende Personen deine Musik oder Gespräche mithören können.

Zudem sind die eingebauten Mikrofone mit einem Filter ausgestattet, um Hintergrund- und Windgeräusche beim Telefonieren herauszufiltern sowie die eigene Stimme hervorzuheben.

Bei der Akkulaufzeit hat Huawei bei den FreeClip noch einmal nachgelegt und bietet 8 Stunden mit einer Akkuladung. Zusammen mit dem Case kommt man so auf eine Laufzeit von 36 Stunden, bevor man wieder per USB-C-Kabel oder kabellos aufladen muss.

Huawei FreeClip: Preis und Early-Bird-Aktion

Die Huawei FreeClip sind ab sofort in den Farben Schwarz und Lila im Huawei-Online-Store sowie bei Amazon und Co. erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 199 Euro. Als Bonus für alle frühen Besteller gibt es bis zum 31. Januar 2024 ein Huawei Band 8 bei jedem Kauf kostenfrei dazu.

→ zum Shop direkt beim Hersteller