Shokz OpenFit im Test: „In-Ear“-Kopfhörer für In-Ear-Hasser

Wenn du jemanden siehst, der die OpenFit von Shokz trägst, denkst du erst einmal, er hat In-Ear-Kopfhörer. Doch weit gefehlt. Zwar befinden sich die Lautsprecher des Kopfhörers, anders als bei bisherigen Shokz-Modellen, im Ohr – dennoch hast du den Gehörgang frei. Denn die Knöpfe, aus denen der Schall kommt, schmiegen sich durch ein ultraweiches Silikon in die große Mulde deiner Ohrmuschel. Dabei sind die beiden Kopfhörer – es gibt keinen Tragebügel – jeweils gerade einmal 8,3 Gramm schwer. Das sorgt dafür, dass man sie nach einer kurzen Zeit am Ohr tatsächlich vergisst. Der Halt erfolgt durch einen Ohrbügel. Das Aufsetzen musst du ein wenig üben, das Tragegefühl erst ungewohnt – doch dann sitzen sie irgendwann so fest, dass du keine Sorgen haben musst, sie zu verlieren. Auch Brillenträger kommen nach kurzer Zeit gut zurecht.

Shokz OpenFit: Eine wichtige Funktion fehlt (noch)

Dabei sind die OpenFit nach IP54 zertifiziert. Intensiver Sport oder ein Regenschauer kann ihnen also nichts anhaben. Und genau so will Shokz die OpenFit auch positioniert wissen: Du sollst die Kopfhörer den ganzen Tag tragen und nutzen können: Auf dem Weg zur Arbeit, im Büro fürs Meeting und beim Sport. Doch da sind zwei Dinge, die das derzeit einschränken. Zum einen beträgt die Akkulaufzeit nach Herstellerangaben nur sieben Stunden bei dauerhaftem Betrieb, danach musst du sie laden. Das geht über das mitgelieferte Aufbewahrungscase bis zu dreimal, dann muss auch dieses geladen werden. Fünf Minuten laden sollen eine Stunde Musik bringen.

Das andere Problem ist die Konnektivität der OpenFit. Diese können sich aktuell nur mit einem Bluetooth-Gerät gleichzeitig verbinden. Es ist also nicht möglich, dass du die OpenFit am Laptop nutzt und, sobald du einen Anruf auf dem Handy bekommst, die OpenFit auf das Smartphone wechseln. Das ist bei anderen Kopfhörern dieser Preisklasse – wir sprechen über 199 Euro – üblich. Doch Shokz beruhigt. Diese Funktion soll über ein Softwareupdate nachgeliefert werden, heißt es von der mit der PR in Deutschland beauftragten Agentur. Einen Termin gibt es allerdings noch nicht.

Kein Knochenschall, trotzdem freier Gehörgang

Dass die OpenFit einen angenehmen Tragekomfort haben, können wir nach einigen Tagen des Testens bestätigen. Auch der Sound ist deutlich besser, als man ihn von den bisherigen Knochenschall-Geräten kennt. Er ist voluminöser und basslastiger. Wie basslastig er sein soll, kannst du über eine App mit Equalizer auf deinem Smartphone einstellen. Diese Shokz-App benötigst du auch für die Software-Updates.

Noice Cancelling – aber nicht für dich

Eine weitere Kernfunktion des neuen Shokz OpenFit ist das Noice-Canceling. Doch die Funktion ist anders als erwartet: Denn statt dir als Nutzer die Geräusche der Umwelt wegzufiltern, will der OpenFit deine Umwelt vor deinen Kopfhörergeräuschen schützen. Das nervige Mithören der Musik des Sitznachbarn in Bus und Bahn soll damit wegfallen – tut es aber nicht.

Die Bügel der Kopfhörer sichern vor dem Herausfallen

Im Test konnte unsere Umwelt die gehörte Musik immer noch wahrnehmen. Besser funktioniert dagegen die Rauschunterdrückung beim Telefonieren oder dem Meeting. Gesprächspartner nahmen von einer lauten Straße in etwa 15 Metern Entfernung nichts wahr. Doch bei lauter Hintergrundmusik steigen dann auch die OpenFit -Kopfhörer aus.

Shokz OpenFit

Die Grundfunktionen des Kopfhörers lassen sich, wie üblich, durch Tippen auf den Kopfhörer nutzen. Das heißt, du kannst durch doppeltes Tippen auf einen der Kopfhörer Musik pausieren oder weiter abspielen. Kommt ein Anruf, nimmst du ihn so entgegen oder beendest ihn. Ein drei Sekunden langer Tipp lässt die Playliste einen vor- oder zurückspringen.

Verfügbar sind die Shokz OpenFit ab 6. Juli für 199 Euro UVP. Der Preis ist eine Ansage und nicht für jedermann ergibt sich so eine Kaufempfehlung. Insbesondere, wem wichtig ist, seine Umwelt trotz Kopfhörern wahrnehmen zu können, sollte sich die OpenFit näher ansehen. Wer indes lieber in Bahn und Flugzeug seine Ruhe haben will, sollte eher nach Kopfhörern suchen, die dir als Nutzer eine ANC-Funktion bieten. Eine Empfehlung gibt es für die OpenFit von Shokz auch für die, die die kompakte Bauform von In-Ears schätzen, aber schnell Schmerzen bekommen oder die Kopfhörer oft verlieren. Das passiert mit den Shokz OpenFit nicht.

