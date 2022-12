How I Met Your Father: Jetzt steht der Starttermin der 2. Staffel fest

Anfang des Jahres kam nach langer Vorbereitung das Spin-off der 2000er-Erfolgsserie „How I Met Your Mother“. Startete das Pendant „How I Met Your Father“ zum Jahreswechsel in den USA, kann man Hilary Duff in der Hauptrolle seit Sommer auch in Deutschland sehen. Und die Serie feiert so viel Erfolg, dass die Geschichte jetzt weitergedreht werden soll.

How I Met Your Father: Die Serie geht weiter

Die Geschichte rund um Ted, Marshall, Lily, Barney und Robin aus „How I Met Your Mother“ gehört zu den Klassikern der frühen 2000er-Jahre. Auch das Spin-off „How I Met Your Father“ konnte die Herzen der Fans erobern. Hier steht Sophie (Hilary Duff) im Mittelpunkt und erzählt genau wie bei HIMYM die Geschichte ihren Kindern.

In der ersten Staffel etablierten sich die neuen Charaktere erst einmal, denn im Fokus steht: Sophie und ihre Freunde wollen sich im wilden Party- und Dating-Leben von New York ausleben. Trotzdem will die junge Frau vor allem eines finden: die große Liebe. Dass die Frage nach dieser und vor allem dem Vater von Sophies Kindern unbeantwortet bleibt, war von vornherein klar.

Jetzt steht aber offiziell fest, dass HIMYF in die zweite Runde geht. Per Twitter bestätigen die Macher hinter der Sitcom, dass Staffel 2 bereits in den Startlöchern steht. Am 24. Januar erscheinen die brandneuen Folgen bereits in den USA beim Streaming-Dienst Hulu. Laut dem Magazin Deadline erscheinen sie alsdann im Wochenrhythmus. In Deutschland ist „How I Met Your Father“ bei Disney+ beheimatet. Wahrscheinlich ist, dass Fans die neue Staffel hierzulande erneut ab Sommer sehen können. Ein konkreter Starttermin steht jedoch noch nicht fest.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Worum geht es in der 2. Staffel?

Staffel 1 ließ sowohl Fans als auch Sophie in einer schwierigen Lage zurück: Sie muss sich zwischen zwei Männern entscheiden. Sowohl Jesse (Chris Lowell) als auch Ian (Daniel Augustin), der gerade aus dem Ausland zurückkehrt), gestehen Sophie ihre Liebe.

Staffel 2 wird zeigen, was Sophie will und ob Jesses Liebeserklärung letztlich zu früh kam. Auch Jesses Ex-Freundin spielt eine Rolle, hatten sie sich doch erst kürzlich geküsst. Nicht zu vergessen: Auch Sophies enge Freunde Valentina (Francia Raisa) und Charlie (Tom Ainsley) machen dank ihrer Trennung eine schwierige Zeit durch. Ob die Gruppe es trotzdem schafft, zusammenzubleiben?