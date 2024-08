Handy-Netzteil immer am Strom: Was kostet das eigentlich?

Fakt ist: Jedes Netzteil benötigt Strom, solange es in der Steckdose steckt. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Smartphone am Stecker hängt oder nicht. Grund ist der verbaute Transformator. Dieser wandelt den Strom von den 230 Volt in der Steckdose auf die niedrigere Spannung des Smartphones um. Und zwar auch, wenn kein Handy angeschlossen ist.

Welche Kosten verursacht ein Netzteil?

Hier kommt die gute Nachricht: Nutzt du ein halbwegs aktuelles Netzteil vom Marken-Hersteller, sind diese Kosten vernachlässigbar klein. Eine EU-Verordnung schreibt vor, dass Netzteile mit 50 Watt oder weniger im Standby nur 0,3 Watt verbrauchen dürfen. Das entspricht rund 2,6 Kilowattstunden pro Jahr und Kosten von circa einem Euro.

Seit 2020 wurde diese Verordnung nochmals verschärft. Netzteile bis 50 Watt dürften nun maximal 0,1 Watt im Standby verbrauchen. Das entspricht 0,9 Kilowattstunden oder rund 40 Cent pro Jahr. Netzteile mit höherer Leistung müssen einen Grenzwert von 0,21 Watt im Standby einhalten.

Die Kosten pro Smartphone sind also vernachlässigbar klein und machen sich auf der Stromrechnung nicht bemerkbar. Global gesehen besteht jedoch Sparpotential. Vorausgesetzt alle 69 Millionen Smartphone-Besitzer in Deutschland stecken ihr Ladekabel nach dem Aufladen aus, ließen sich auf diese Weise über 27 Millionen Euro pro Jahr sparen.

Ist ein eingestecktes Netzteil gefährlich?

Bei einem hochwertigen Gerät vom Marken-Hersteller ist dies vollkommen unbedenklich. Netzteile sind so gebaut, dass sie im Standby nicht überhitzen. Aufpassen muss man hingegen bei No-Name-Produkten. Hier wird oftmals beim Material und Brandschutz gespart. Wird ein Netzteil ungewöhnlich warm oder summt im Betrieb, solltest du das Netzteil nicht mehr verwenden.

Die Original-Netzteile vom Hersteller sind in den meisten Fällen unbedenklich. Doch auch hier gilt beim Nachkauf darauf zu achten, keine Fälschung zu erwischen. Insbesondere von Samsung– und Apple-Steckern gibt es viele Fälschungen auf dem Markt. Neben den Herstellern selbst bekommst du hochwertige Netzteile auch von Marken wie Anker, Belkin oder Ugreen.