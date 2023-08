Handy geklaut! Darum solltest du es nicht sofort sperren

Wurde dein Handy geklaut und du bemerkst den Verlust schnell, kann es sein, dass der Dieb noch in der Nähe ist. Wenn du die Möglichkeit hast, dein Handy zu Orten, solltest du diese Möglichkeit sofort in Betracht ziehen. Realistisch betrachtet ist es die einzige Chance, dass du dein Smartphone wiedersiehst. Denn dass die Polizei dein gestohlenes Smartphone zurückholt, darfst du als unrealistisch betrachten. Ist der Dieb aber noch in der Nähe, kannst du die Polizei ihn möglicherweise stellen. Insbesondere, wenn es kein Profi-Dieb, sondern ein Gelegenheitsdieb im Freibad war, besteht

Wie du dein Handy orten kannst, haben wir in einem Ratgeber zum Thema Handy verloren ausführlich beschrieben.

Ergibt die Ortung, dass der Dieb wirklich noch in der Nähe ist, kannst du versuchen, die Polizei unter 110 anzurufen und ihnen zu erklären, dass der Dieb noch in der Nähe ist. Bei professionellen Dieben ist das in jedem Fall der sicherere Weg.

Mit dem geklauten Gerät gehen auch die Daten auf deinem Handy verloren. Damit ein gestohlenes Handy nicht zum Datenleck wird, hast du hoffentlich vorher schon eine Bildschirmsperre eingerichtet. So braucht der Dieb wenigstens eine PIN, ein Passwort, dein Auge, dein Gesicht oder einen Fingerabdruck von dir, um an die Daten zu kommen.

Um gänzlich auszuschließen, dass deine persönlichen Daten wie Fotos, Telefonbuch, Videos oder gar Bankdaten in die falschen Hände geraten, kannst du sowohl beim iPhone als auch bei fast jedem Android-Gerät deine Daten aus der Ferne löschen.

iPhone aus der Ferne sperren und löschen

Über die Web-Oberfläche des eigenen iCloud-Kontos unter „icloud.com/find“ erscheinen unter dem Punkt „Mein iPhone suchen“ neben dem Orten des iPhones weitere Auswahlmöglichkeiten. Nach Eingabe des Passwortes und Auswahl des passenden Gerätes können folgende Aktionen ausgewählt werden: „Ton abspielen“ (ähnlich zu einem Klingelton, der verlauten lässt, wo sich das Gerät genau in unmittelbarer Nähe befindet), „Modus verloren“ (lässt auf dem Sperrbildschirm eine entsprechende Nachricht mit einer beliebigen Kontaktrufnummer anzeigen) und „iPhone löschen“.

Einmal ausgeführt, gibt es kein Zurück mehr. Sollte das iPhone oder das iPad doch irgendwann wieder zum Vorschein kommen, hilft ein frisches Backup, das Gerät wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu bringen. Besteht der untrügliche Verdacht, dass die eigenen Adressen, Telefonnummern, E-Mails und Fotos in fremde Hände geraten sein könnten, kannst du hier mit einem Klick das Apple-Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Android-Handy geklaut: Aus der Ferne sperren und löschen

Gleiches gilt auch für Googles „Android Geräte Manager„. Das ebenfalls unter dem Namen „Find My Device“ bekannte Hilfsprogramm ermöglicht neben der Ortung aus der Ferne, das Absetzen eines Klingeltons, die Sperrung des Gerätes von einem Gerät mit Internetzugang aus, sowie das Löschen der Daten auf dem Gerät. Bei neueren Geräten ist es im Betriebssystem sogar integriert. Mit der Funktion „Daten von Gerät löschen“ entfernt das Programm unwiderruflich alle Fotos, Apps und andere persönliche Dinge des Smartphones.

Du findest diese Einstellungen folgendermaßen: Anmeldung im eigenen Google-Konto → Android Geräte Manager aufrufen → oben links in der Liste das passende Gerät auswählen → auf Sperren & Löschen klicken → Vorgang bestätigen. Beim nächsten Einschalten löscht das Gerät automatisch sämtliche Daten. Gleichzeitig informiert eine Mitteilung im Postfach über die Handlung.

SIM-Karte sperren: So erreichst du deinen Anbieter

Wichtig: Wenn du die SIM-Karte sperrst, kannst du dein Handy nicht mehr orten und auch nicht sicher aus der Ferne sperren. Hat ein Dieb ein Handy geklaut und lässt es an, ist es zumindest erreichbar. Auch ein möglicherweise ehrlicher Finder könnte so angerufen werden, wenn der Dieb „sein“ neues Handy doch wieder wegwirft und der Akku noch nicht leer ist.

Willst du deine SIM-Sperren brauchst du deine Handynummer und idealerweise deine SIM-Kartennummer und deine Kundennummer sowie das Passwort. Und natürlich brauchst du die Telefonnummer deines Anbieters um die SIM-Karte zu sperren. Einige Anbieter erreichst du unter der Nummer 116116, dem zentralen Sperr-Notruf. Einfach anrufen und fragen.

Telekom, Vodafone und O2: Die wichtigsten Nummern

Bei vielen Anbietern kannst du deine SIM-Karte auch online im Kundenmenü sperren. Vorteil: Du hast keine Warteschleifen an der Hotline.

Telekom SIM sperren unter 0800-3302202

Vodafone SIM sperren unter 0800-1721212

O2 SIM sperren unter 089-787979400

freenet SIM sperren unter 040-55 55 41 000

Alle anderen Anbieter findest du sehr leicht über Google raus, indem du den Namen deines Anbieters mit dem Begriff „SIM Sperren“ suchst.

Wenn du deine SIM-Karte sperrst, kannst du dir auch direkt eine Ersatz-SIM-Karte bestellen. Die neue SIM-Karte brauchst du, um deine alte Nummer und deinen alten Tarif in einem neuen Handy nutzen zu können. Viele Anbieter berechnen sowohl für das Sperren der SIM-Karte sowie für die Ersatzkarte Gebühren.

Diebstahl melden: Polizei und Versicherung

Es ist zwar unwahrscheinlich, dass dir die Diebstahlsanzeige bei der Polizei dein Handy zurückbringt, dennoch solltest du den Diebstahl anzeigen. Denn sofern du deine IMEI-Nummer mit angeben kannst, besteht zumindest die Chance, dass die Polizei dir das Handy zuordnen kann, wenn ein Lager mit Hehlerware gefunden wird. Außerdem braucht deine Versicherung die Anzeige als Beleg für den Diebstahl.

Wenn du beispielsweise eine Hausratversicherung hast, lohnt sich ein Anruf bei deiner Versicherung oder ein Blick in die Unterlagen, ob dir das teure Gerät vielleicht ersetzt wird. Je nach Versicherung wird noch unterschieden, ob dir das Telefon geraubt wurde (also Gewalt angedroht wurde) oder ob es ein einfacher oder schwerer Diebstahl war.