Wie schädlich ist dein Handy? Erster Händler legt Zahlen offen

Auch Skeptikern müsste mittlerweile bewusst geworden sein, dass der Übertragungsstandard 5G grundsätzlich nicht schädlich ist und es sich dabei nicht um das Produkt einer weltweiten Verschwörung handelt. Dennoch weisen Mobiltelefone tatsächlich eine gewisse Strahlenemission auf. Ein allgemeiner Wert lässt sich hierbei allerdings nicht benennen, denn die Unterschiede können von Smartphone zu Smartphone vergleichsweise stark ausfallen. Wer darauf Wert legt, musste bisher stets eigenständig recherchieren. Doch nun ermöglicht ein erster Händler in Deutschland, die gezielte Suche nach strahlungsarmen Geräten.

Welche Handys sind am wenigsten schädlich?

Die in der Zwischenüberschrift aufgeworfene Frage können sich Kunden des Online-Warenhauses Galaxus nun selbst beantworten. Denn in der Smartphone-Suche des Händlers findet sich ab sofort das Auswahlkriterium „SAR-Wert“. Hinter der Abkürzung verbirgt sich die sogenannte „Spezifische Absorptionsrate“. Diese wird mit einem einheitlichen Abstand von 0,5 cm am Kopf oder Körper gemessen und soll als Maß für die Energieaufnahme dienen. Welche Energie? Die Antwort liefert das Bundesamt für Strahlenschutz. Demnach werden beim Mobilfunk „hochfrequente elektromagnetische Felder genutzt, um Sprache oder Daten zu übertragen. Wenn man mit dem Handy telefoniert, wird ein Teil der Energie dieser Felder im Kopf aufgenommen.“ Der SAR-Wert gibt die besagte Energieaufnahme in Watt pro Kilogramm (W/kg) an. Wobei die Maximalwerte 2 W/kg nicht überschreiten dürfen.

Was bedeutet das nun konkret für den Smartphone-Suchenden? Dieser kann auf der Website von Galaxus ab sofort das Handy heraussuchen, welches die geringsten Strahlenwerte vorweist. Die höchsten Werte liegen indes bei 1,79 W/kg und gehören allesamt zu Motorola-Handys. Konkret zum Motorola Edge 30 und dem Edge 20. Dem gegenüber steht das Xiaomi Redmi 8A, mit einem angegebenen SAR-Wert von lediglich 0,23 W/kg.

Galaxus‘ ungewöhnliche Offenheit sorgte bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen. So gibt der Händler seit nun einem Jahr an, welche Geräte besonders hohe Rückgabequoten aufweisen und welche Produkte öfter zu einem Garantiefall werden.