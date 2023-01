Angriff auf Amazon: Neuer Händler bietet einen absolut einmaligen Service

Amazon, Notebooksbilliger, Otto, Cyberport, MediaMarkt, Conrad, eBay. Die Zahl der hierzulande etablierten Online-Händler ist groß. Doch sie alle müssen sich nun einem neuen Konkurrenten stellen. Einem, der keine halben Sachen zu machen scheint und unter anderem mit einmaliger Transparenz sowie „gnadenloser Ehrlichkeit“ die Käufer zu überzeugen versucht. Wobei das Vorgehen durchaus von Erfolg gekrönt sein könnte, denn die Vorteile für die Verbraucher sind enorm.

Galaxus startet durch – mit riesigen Vorteilen für Verbraucher

Vor wenigen Wochen kündigte der Schweizer Online-Händler Galaxus an, seinen Fokus stärker auf den deutschen Markt zu verlagern und seinen Marktplatz in die hiesigen Gefilde zu bringen. Nun setzt er seine Offensive fort – mit einem Service, der nach Angaben des Händlers weltweit einzigartig ist. Stell dir vor: Du wüsstest noch vor dem Kauf eines Produkts, dass dieses qualitativ minderwertig ist und daher mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits in naher Zukunft in die Reparatur geschickt werden muss. Oder aber, dass Käufer besagtes Produkt vergleichsweise oft innerhalb der Widerrufsfrist zurückschicken. Ein Beispiel: Die Rückgabequote von Samsung-Handys liegt bei 2,1 Prozent; bei Huawei-Telefonen sind es hingegen satte 14,4 Prozent – wohl aufgrund der fehlenden Google-Services.

Beide Angaben sind aus Verbrauchersicht überaus nützliche Informationen. Doch obgleich sich solche Informationen statistisch leicht erfassen lassen, werden sie normalerweise unter Verschluss gehalten. Denn einerseits möchte man den Kunden mit solchen Angaben nicht von einem Kauf abbringen. Andererseits möchte man auch die Beziehung zu den Herstellern nicht belasten, die in solchen Listen schlechter abschneiden als andere. Galaxus scheint sich allerdings nicht auf die Nachteile, sondern auf die potenziellen Vorteile zu konzentrieren, die eine solche Transparenz mit sich bringt. Daher können Kunden die folgenden Informationen unmittelbar auf den jeweiligen Produktseiten einsehen:

Rückgabequote

Gewährleistungsfallquote

Gewährleistungsfalldauer

Die Quoten werden pro Produktgruppe (beispielsweise „Smartphones“) angezeigt und nach den einzelnen Herstellern sortiert. Letzteres, also die Gewährleistungsfalldauer, gibt dabei in Tagen an, wie lange eine Reparatur von der Ankunft bei der Servicestelle bis zum Wiedererhalt durchschnittlich dauert – in Arbeitstagen.

Online-Händler rechnet mit Missmut seitens der Hersteller

Oliver Herren, Chief Innovation Officer von Galaxus, vermutet, dass „die neue Transparenz zu Beginn nicht bei allen Herstellern für Begeisterung sorgen wird“. Ungeachtet dessen wurde der Service nun eingeführt. Denn der Händler verspricht sich von dem neuen Vorgehen mehrere essenzielle Vorteile für sich selbst, jedoch auch für die Kunden. „Wir wollen, dass unsere Kundschaft eine möglichst fundierte und nachhaltige Kaufentscheidung treffen kann“, so Herren. Andererseits könnten die Kosten für Galaxus sinken. „Denn jede Retoure und jeder Gewährleistungsfall kostet im Kundendienst oder im After Sales Service Zeit und Geld.“

Der neue Service ist ab sofort sämtlichen Kunden des Schweizer Händlers zugänglich. Darüber hinaus bildet Galaxus auf seinen Produktseiten auch den Preisverlauf ab. Ebenfalls ein Dienst, der nicht sonderlich weit auf Händlerseiten verbreitet ist und daher Mehrwert bietet.

Jetzt weiterlesen Aldi macht großen Fehler: Darum möchte niemand einkaufen