Garantiefall garantiert? Finger weg von diesen Geräten

Manchmal kauft man sich eine Bluetooth-Box und sie hält ewig. Kein verzerrter Sound, keine wackligen Tasten – nichts. Das Gerät funktioniert einfach, Ende der Geschichte. Doch oftmals ist das Gegenteil der Fall und man ist gezwungen, noch innerhalb der ersten zwei Jahre von der Garantie oder der Gewährleistung Gebrauch zu machen. Eine aktuelle Analyse ergab nun, dass bestimmte Produktgruppen viel höhere Garantiefallquoten aufweisen als andere. Mit Werten von bis zu 7 Prozent.

Diese Produktgruppen sind qualitativ besonders fragwürdig

Laut einer Analyse des Online-Warenhaus Galaxus werden im Schnitt 0,4 Prozent der Produkte zu Garantiefällen. Ein verkraftbarer Wert, würde dieser in einigen Produktkategorien nicht deutlich höher ausfallen. Auf dem drittschlechtesten Platz landen dabei Kopfhörer mit 2,19 Prozent. Darüber positionieren sich Babyphones mit 2,89 Prozent und E-Scooter sowie Hoverboards mit satten 5,58 Prozent. Betrachtet man E-Scooter zudem als alleinstehendes Produkt, dann sind gar 7,2 von 100 Geräten betroffen.

Am positiven Ende der Statistik finden sich derweil Gaming-Produkte (0,82 Prozent), Modellbau (0,85 Prozent) und Bluetooth-Lautsprecher (0,87 Prozent) wieder. Diese liegen zwar ebenfalls unter dem Durchschnitt, bestehen allerdings im Regelfall auch aus zahlreichen Komponenten, die die Wahrscheinlichkeit von Mängeln steigern. Denn je robuster ein Produkt ist, desto weniger Defekte weist es üblicherweise auf.

Garantiefallquoten einzelner Produktgruppen

Spielt der Kaufpreis eine Rolle?

Der Kaufpreis eines Produkts übt generell einen Einfluss auf die zuvor präsentierten Zahlen aus. „Bei einem kaputten TV ist der Ansporn, einen Garantiefall geltend zu machen, größer als bei einem ausgelaufenen Kugelschreiber“, so Lauritz Fricke, Head of After Sales & Retail bei Digitec Galaxus. Im Rahmen einzelner Produktgruppen kann der Einfluss des Preises allerdings deutlich geringer ausfallen. So sollen bei E-Scootern größtenteils Schäden am Kugellager und den Reifen auftreten. Ferner sollen einzelne Teile des Öfteren abbrechen. Das allerdings unabhängig davon, ob es sich um ein hochpreisiges Modell / eine bekannte Marke handelt oder nicht. Bei Babyphones und Kopfhörern scheint der Zusammenhang zwischen dem Preis und der Häufigkeit der Defekte dagegen vorhanden zu sein.

Übrigens: Auf der Galaxus-Website lassen sich auf den Produktseiten die Gewährleistungsfallquoten zu einzelnen Marken einblenden. Falls du den Unterschied zwischen der Garantie und der Gewährleistung nicht kennen solltest, verrät unser Garantie-, Gewährleistungs- und Widerrufsrecht-Ratgeber, welche Rechte du in Deutschland genießt.