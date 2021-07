Großes Update für Xiaomi Nutzer: MIUI 12.5 ist da

MIUI 12.5 wurde zusammen mit dem Xiaomi Mi 11 vorgestellt. Das Update ist ein Zwischenschritt auf dem Weg zu MIUI 13, welches vermutlich gegen Jahresende auf den ersten Handys eintreffen wird. Mit MIUI 12.5 bringt Xiaomi viele optische Verbesserungen sowie Unterstützung für die Chat-Bubbles von Android 11. Außerdem gibt es neue Super-Wallpaper, mehr Datenschutz-Optionen und die Möglichkeit, dein Smartphone mit dem PC zu verknüpfen.

Neue Animationen, Haptik und Töne

Mit MIUI 12 hat Xiaomi viele neue Animationen eingeführt, die das System „lebendiger“ wirken lassen. Mit dem Update auf 12.5 werden diese optimiert und es kommen an vielen Stellen neue Animationen hinzu. Auch das Kontrollzentrum bekommt einen neuen Look. Wischst du auf der linken Seite nach unten öffnen sich die Benachrichtigungen. Von der rechten Seite erreichst du die Schnelleinstellungen. Dieses Menü konnte bereits in MIUI 12 optional aktiviert werden und ist mit 12.5 zum Standard geworden. In den Einstellungen kannst du unter dem Punkt „Kontrollzentrum-Design“ auch wieder das alte Layout aktivieren.

Viele System-Apps wie Wetter oder Uhr haben ein Update bekommen, haben neue Slider und Animationen und sehen generell etwas moderner aus.

Neu ist auch die verbesserte Haptik. Statt einer einfachen Vibration sollst du beim Bedienen des Smartphones verschiedene mechanische Rückmeldungen bekommen, die zu dem Geschehen auf dem Bildschirm passen. Wenn du schon einmal ein iPhone verwendet hast, kann dir diese Technik bekannt vorkommen. Seit dem iPhone 6S verwendet Apple diese in seinem System. Inwieweit Xiaomi diese Technik auf ältere Smartphones bringen kann, ist bisher nicht bekannt. Das Mi 10 hat beispielsweise einen sehr hochwertigen Vibrationsmotor, dass Poco F2 Pro hingegen einen sehr schlechten. Daher dürften nicht alle Geräte in den Genuss der neuen Haptik kommen.

Auch bei den Tönen hat sich einiges getan. Xiaomi hat Töne und Soundeffekte aus der Natur aufgezeichnet und stellt diese in allen System-Sounds zur Verfügung.

Neue (Super)-Hintergrundbilder in MIUI 12.5

Mit MIUI 12 hat Xiaomi die neuen Super-Wallpaper vorgestellt, die sich vom Always-On-Display über den Lockscreen bis auf den Home-Bildschirm erstrecken. Bei der Erde hast du nun die Wahl zwischen weitere Locations wie zum Beispiel Griechenland oder Italien. Als komplett neuer Planet ist der Saturn hinzugekommen. Neben Planeten kannst du nun auch Berge wie das Matterhorn als Super-Wallpaper einstellen. Das angezeigte Bild verändert sich dabei je nach Tageszeit.

Ein Beispiel für die neuen Super-Wallpaper in MIUI 12.5

Weniger Speicher- und Stromverbrauch

MIUI ist nicht gerade für seinen geringen Arbeitsspeicherverbrauch bekannt. Zwar läuft das System auch auf günstigen Smartphones flüssig, dies wird jedoch nur durch das Weglassen von Features wie beispielsweise der Super-Hintergrundbilder erreicht. Mit MIUI 12.5 hat man den Arbeitsspeicherverbrauch im Hintergrund nach eigenen Angaben um 35 Prozent gesenkt und die benötigte Leistung für die Super-Hintergrundbilder um 40 Prozent reduziert. Ob dadurch auch auf weniger leistungsstarken Smartphones mehr Features zur Verfügung stehe, können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht verifizieren.

Überarbeitet hat man auch den Speicher-Verbrauch des Systems. So lassen sich nicht benötigte System-Apps nun mit zwei Klicks deinstallieren.

In MIUI 12.5 lassen sich beinahe alle System-Apps deinstallieren.

Bessere Verbindung mit deinem PC

Aktuell noch Zukunftsmusik ist dieses Feature: Über eine noch nicht veröffentlichte „MIUI+“-App sollst du in Zukunft dein Xiaomi-Smartphone mit einem Windows Computer koppeln können. Anschließend kannst du Texte, Fotos und Videos einfach hin- und her-kopieren sowie Apps von deinem Smartphone auf dem PC-Bildschirm nutzen. Letzteres wird jedoch nicht von allen Smartphones unterstützt.

MIUI 12.5 ist nicht von der Android-Version abhängig

Im Gegensatz zu anderen Benutzeroberflächen wie Samsungs OneUI, ist Xiaomis MIUI nicht von einer Android-Version abhängig. So läuft das aktuelle MIUI 12 beispielsweise auf Smartphones mit Android 11 aber auch mit Android 10 oder 9. Daher wird auch MIUI 12.5 schnell vielen Smartphones zur Verfügung gestellt.

Diese Smartphones bekommen MIUI 12.5

Aktuell können wir bestätigen, dass Xiaomi das Update auf MIUI 12.5 für folgende Geräte in Deutschland anbietet:

Für weitere Smartphones ist das Update bereits veröffentlicht, aber noch nicht bei allen Nutzern sichtbar. Größere Updates werden oft in Wellen freigegeben, um bei Fehlern rechtzeitig reagieren zu können. Diese Geräte sollten das Update in wenigen Tagen oder Wochen erhalten:

Mi 11 Lite

Redmi Note 9T

Mi 10 lite

Mi 10T lite

Im Laufe des Sommers soll das Update dann auf zahlreiche weitere Geräte kommen. Dazu zählen:

Bisher nicht aufgelistet, aber höchstwahrscheinlich ebenfalls für das Update qualifiziert sind folgende Geräte:

Schlussendlich wird das Update vermutlich allen Smartphones zur Verfügung gestellt, die Xiaomi auch mit MIUI 12 versorgt.