Diese Stehlampe ist smart und wenn du willst auch laut! Govee startet neues Lichter-Feuerwerk

Nach einem langen Tag sehnst du dich nach Entspannung und Erholung. Beim Arbeiten oder Studieren fördert eine gute Beleuchtung die Konzentration und Produktivität. Bei einem romantischen Abend zu Hause kann das richtige Licht die Atmosphäre noch intensiver gestalten. Und bei einer Party? Ja, da sollte das Licht eine energiegeladene Atmosphäre schaffen, die Stimmung heben und die Feierlichkeiten aufpeppen.

Smarte Beleuchtung von Govee

Traditionell wurde Beleuchtung oft nur als funktionales Element betrachtet – ein Mittel, um Räume zu erhellen und das Sehen zu ermöglichen. Doch GOVEE hat eine neue Perspektive auf Beleuchtung eingeführt, indem sie sie als ein Instrument zur Schaffung von Atmosphäre und Stimmung betrachten. Ihre smarten LED-Lichter bieten eine breite Palette von Farben, Helligkeitsstufen und Effekten, die es den Nutzern ermöglichen, ihre Umgebung nach ihren Wünschen anzupassen und eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen. Dabei hebt sich der Anbieter von der Konkurrenz insbesondere dadurch ab, dass die Modifizierungsmöglichkeiten per App kleinteiliger und bunter sind. Davon konnten wir uns schon im einen oder anderen Test überzeugen.

Dank innovativer Ansätze versucht GOVEE sich so als integrativer Player auf dem Markt der smarten Beleuchtung zu etablieren. Das gelingt einerseits durch Ästhetik bei Produkten und Erscheinung und andererseits durch Verlässlichkeit bei deren Funktion. Die Leuchten sind allgemein benutzerfreundlich und die Bedienung ist immer so gestaltet, dass wirklich jeder sie versteht und verinnerlicht.

Jetzt gibt’s neue Lampen des Herstellers, von denen eine zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt.

Neue, smarte Stehlampen aus der Floor Lamp Series

In der „Floor Lamp Series“, das sind elegant designte und smart steuerbare Stehlampen mit neuartiger RGBICWW-Technologie, bietet der Hersteller eine breite Palette von Lichteffekten und Farben. Diese Lampen können sowohl als funktionale Beleuchtung als auch als dekoratives Element eingesetzt werden und sind somit für eine Vielzahl von Anlässen geeignet.

Stehlampen der neuen GOVEE Floor Lamp Serie in der Übersicht.

Neu sind unter anderem die beiden Modelle Floor Lamp 2 (H607C) und Floor Lamp Pro (H6079). Stehlampen, die regulär zwischen 150 und 250 Euro im Markt angesiedelt sind.

GOVEE FLOOR LAMP 2 | MODELL 607C

Die Stehlampe GOVEE Floor Lamp 2 ist die erste von einigen neuen Lampen, die vielseitig verwendbar sind. Ob als Leseleuchte im Wohnzimmer, als Stimmungslicht im Schlafzimmer oder als Akzentbeleuchtung im Büro – die Lampe lässt sich universell einsetzen und passt sich flexibel an deine Bedürfnisse an. Hochwertige Materialien wurden verwendet, und mit ihrem stilvollen Design und ihren intelligenten Funktionen ergänzt sie jeden Raum wirklich gut.

GOVEE Floor Lamp im Wohnzimmer

Die GOVEE Floor Lamp 2 kann eine erhöhte Helligkeit durch zusätzliche Lichtperlen und eine verbesserte Struktur leisten. Damit ist sie in der Lage, einen größeren Bereich zu beleuchten und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Zusätzlich verfügt sie über erweiterte Funktionen wie eine benutzerfreundliche App-Steuerung und die Integration in das GOVEE-Ökosystem. Dadurch kannst du etwa ein TV-Backlight-System ergänzen und erweitern.

Matter-Kompatibilität für nahtlose Integration

Die GOVEE Floor Lamp 2 ist jetzt auch Matter-kompatibel, was eine reibungslose Integration in dein vorhandene Smart-Home-Systeme ermöglicht. So kannst du gesamtheitliches, nahtloses und intelligentes Zuhause mit Routinen und Automatismen schaffen.

Govee Floor Lamp 2 in einem Schlafzimmer.

GOVEE FLOOR LAMP PRO | MODELL 6079

Die GOVEE Floor Lamp Pro ist das Flaggschiff der Lampen-Serie und bietet die ultimative Beleuchtungserfahrung für anspruchsvolle Benutzer. Die GOVEE Floor Lamp Pro verfügt über die höchste Helligkeit in der Serie und schafft eine beeindruckende Beleuchtungsleistung für jeden Raum. Vor allem besitzt sie auch einen integrierten Lautsprecher im Fuß und bietet damit quasi 2-in-1-Entertainment.

Smarte Funktionen wie die Synchronisation von Licht- und Klangeffekten ist dabei fast schon obligatorisch. So soll das System ein einzigartiges und immersives Beleuchtungserlebnis erschaffen. Dazu setzt mit ihrem Design auch optisch Statements.

Der integrierte Bluetooth-Lautsprecher gibt nicht nur voreingestellte Geräusche aus der Govee Home App wieder, die zur Entspannung bei Schlafen beitragen, sondern streamt auch Musik vom Mobilgerät.

Lautsprecher und Lampe in einem: Die GOVEE Floor Lamp Pro

Erweiterte Steuerungsmöglichkeiten und Kompatibilität

Die GOVEE Floor Lamp Pro kannst du über eine Vielzahl von Apps und smarten Möglichkeiten steuern. Darunter die GOVEE Home App, die Sprachsteuerung über Google Assistant und Alexa sowie die Integration in das Govee-Ökosystem. Die GOVEE Home App verfügt zudem über weitere praktische Funktionen. Benutzer können die Beleuchtung anhand des Tagesverlaufs anpassen und die Lampe so auch automatisch zu bestimmten Zeiten ein- und ausschalten lassen. Auf diese Weise wird das Zuhause noch intelligenter und das Leben noch komfortabler gestaltet.

Immer das passende Licht zur aktuellen Tageszeit

Intelligente Steuerung für maximale Flexibilität

Was GOVEE Produkte wirklich auszeichnet, ist ihre intelligente Steuerung. Mit der GOVEE Home App kannst du die Beleuchtung von überall aus steuern und verschiedene Lichtszenarien kreieren. Mit den smarten LED-Lichtern ist eine endlose Vielfalt von Farben, Helligkeitsstufen und Effekten möglich, von warmem Weißlicht bis hin zu lebendigen, energiegeladenen Farben. Eine breite Palette an Beleuchtungsoptionen, die für jede Stimmung geeignet sind, erwartet dich mit der GOVEE Floor Lamp 2. Du willst entspannen, dich konzentrieren oder einfach nur die Atmosphäre genießen? Diese Lampe ist dein vielseitiger Begleiter für jeden Moment.

Weitere GOVEE Floor Lamp Modelle im Überblick

In der Sammlung der GOVEE Floor Lamps sind bereits einige bestehende Modelle zu finden. Seit ihrem Erscheinen im Juni 2021 hat die GOVEE Lyra Corner Floor Lamp (Modell 6072) viele Liebhaber gefunden. Diese Lampe bringt maßgeschneidertes Ambiente nach Hause und beeindruckt insbesondere mit Funktionen wie präzisem Dimmen und intelligenter Steuerung. Und auch die GOVEE Smart Corner Floor Lamp (Modell 6076) ist seit ihrem Debüt im Oktober 2021 nicht mehr aus zeitgemäßen Zimmern wegzudenken. Sie ist eine erschwingliche Option für jene, die nach anpassbarem Ambient-Lighting suchen. Die Premium-Stehlampe GOVEE Cylinder Floor Lamp (Modell 6078) ist seit Dezember 2022 auf dem Markt erhältlich. Mit ihrem einzigartigen Design und ihren 360°-Beleuchtungseffekten schafft sie ein unverkennbares und stilvolles Beleuchtungserlebnis.

Auf einen Blick: Die Preise der GOVEE Produkte

GOVEE FLOOR LAMP PRO | MODELL 6079

Verkaufspreis: 249,99 Euro in Grau oder Schwarz

GOVEE FLOOR LAMP 2 | MODELL 607C

Verkaufspreis: 149,99 Euro

Verkaufspreis: 149,99 Euro

GOVEE LYRA CORNER FLOOR LAMP | MODELL 6072

Verkaufspreis: 149,99 Euro

Verkaufspreis: 149,99 Euro

GOVEE CYLINDER FLOOR LAMP | MODELL 6078

Verkaufspreis: 169,99 Euro

Verkaufspreis: 169,99 Euro

GOVEE SMART CORNER FLOOR LAMP | MODELL 6076

Verkaufspreis: 109,99 Euro

Verkaufspreis: 109,99 Euro