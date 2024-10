Google liefert neuen Trick: Geld sparen leicht gemacht

Mit dem neuen Filter namens „Billigster“ kannst du jetzt noch einfacher die günstigsten Flüge finden und Geld sparen. Dieser wurde in einer eigenen Registerkarte neben der herkömmlichen „Beste“-Option eingeführt. Ein weiterer Grund, warum Google Flights sich von der Konkurrenz abhebt, ist die Möglichkeit, Flüge über eine interaktive Karte zu finden. Und das zu Preisen, die du woanders möglicherweise nicht findest. Google Flights scheint eine einzigartige Lösung für Reisende zu bieten.

Kreative Reiserouten für Sparfüchse

Aber Vorsicht: Die besten Preise kommen oft mit ein paar Abstrichen. Google bezeichnet diese günstigen Optionen als „kreative Reiserouten“. Das bedeutet, dass viele der für dich attraktiven Angebote Umsteigeverbindungen, längere Wartzeiten oder sogar verschiedene Fluggesellschaften beinhalten können. Wenn du bereit bist, ein kleines Abenteuer einzugehen, um Geld zu sparen, könnte dies die perfekte Lösung für dich sein.

Die Registerkarte „Billigste“ zeigt die günstigsten Flüge verschiedener Fluggesellschaften

In der „Billig“-Ansicht siehst du die optimalen Flugoptionen ganz oben. Dahingehen werden die günstigeren Flüge in Grün hervorgehoben und erscheinen weiter unten. Ein Klick auf die Karte bei Google Flights leitet dich zu einem ausführlichen Flugplan und den Buchungsoptionen weiter, sodass du direkt und unkompliziert buchen kannst.

Fliegen wird teurer! Darum sind Billigflieger auf dem Rückzug

Verfügbarkeit und Googles zukünftige Pläne

Google hat angekündigt, dass diese neue Funktion ab sofort in den USA verfügbar ist. In Kürze soll sie auch in anderen Regionen ausgerollt werden. Das Tolle ist, dass du sowohl auf deinem Desktop als auch mobil auf diese Sortierfunktion zugreifen und Google Flights nutzen kannst. Wer weiß, vielleicht wird Google diese Funktion bald sogar in seine Hauptsuche integrieren.

Wie buchst du deine Flüge? Über eine App oder direkt über das Internet? Teile deine Erfahrungen und Tipps mit uns – deine nächste große Reise könnte nur ein paar Klicks auf Google Flights entfernt sein.