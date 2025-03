Google Update: KI hilft dir jetzt, Betrüger zu entlarven

Google hat ein neues Update, das mehr können will. Eine neu vorgestellte Betrugserkennungsfunktion, „Scam Detection“, in Google Messages soll trickreiche Betrügereien in Echtzeit erkennen. Und das noch bevor die Betrüger dich täuschen. Da die Betrugstaktiken immer ausgefeilter werden, soll dieses KI-gesteuerte Tool dafür sorgen, dass deine Konversationen und persönlichen Daten sicher bleiben.

Betrug in Nachrichten: So bekämpft Google ihn mit KI

Google setzt bereits Technologien zur Erkennung von Betrug in den Messages- und Telefon-Apps ein. Diese Methoden beruhen jedoch in erster Linie darauf, bekannte Betrugsnummern herauszufiltern und sie im Voraus zu markieren, damit Nutzer verdächtige Anrufe oder SMS vermeiden können.

Die neue KI-gestützte Betrugserkennung geht nun allerdings noch weiter, indem sie das Verhalten und das Muster von Nachrichten – auch von gefälschten Nummern – analysiert und dich als Nutzer in Echtzeit warnt. So kann eine unbekannte Nummer beispielsweise zunächst harmlose Nachrichten senden, später aber versuchen, den Empfänger zur Weitergabe sensibler Informationen wie Bankdaten oder Geldüberweisungen zu verleiten.

Google gibt an, dass die Betrugserkennung auf dem leistungsstarken Google KI-Modell basiert, das Nachrichten verarbeitet, bevor sie die Nutzer erreichen. Wenn eine verdächtige Nachricht erkannt wird, erhalten die Nutzer eine Warnung und haben die Möglichkeit, die Nummer zu sperren. Dies ist vor allem in Fällen von Imitationen nützlich, die in letzter Zeit immer häufiger vorkommen. Außerdem können Nutzer betrügerische Nummern und Nachrichten an Google melden. Noch wichtiger ist, dass nur markierte Spam-Nummern und aktuelle Nachrichten an Google gesendet werden. Deine persönlichen Daten jedoch nicht.

Google Messages erhält ein Echtzeit-Tool zur Erkennung von Betrug, mit dem Nutzer markierte Nummern melden und blockieren können.

Diese Betrugserkennungsfunktion ist Teil des Spamschutzes von Messages, der standardmäßig aktiviert ist. Du kannst sie jedoch deaktivieren, indem du den Spamschutz in den Einstellungen ausschalten. Vergangenes Jahr führte Google eine Echtzeit-Anrufbetrugserkennung für Pixel-Geräte in den USA ein. Diese Funktion, die von Gemini Nano AI auf dem Pixel 9 und in geringerem Umfang auf älteren Geräten unterstützt wird, konzentrierte sich auf die Verhinderung von sprachbasiertem Betrug. Die neue Scam Detection in Messages erweitert diesen Schutz auf textbasierte Betrügereien.

Neben der verbesserten Betrugserkennung in Messages hat Google auch eine neue Sicherheitsfunktion in der Find My Device-App eingeführt: die Live-Standortfreigabe. Dieses Tool funktioniert ähnlich wie die Find My Phone-Funktion der App, mit der du deine Kontakte über deine Reise sowie Standort eines informieren kannst.

Die Live-Standortfreigabe von Find My Device ist als Beta-Version verfügbar

Die „Mein Gerät suchen“-Funktion enthält jetzt eine Registerkarte „Personen“, mit der Benutzer ihren Echtzeit-Standort mit Familie und Freunden teilen können. Freigegebene Standorte zeigt die App auf einer Karte an. Benutzer können dann festlegen, wie lange ihr Standort sichtbar bleibt. Dabei hast du die Möglichkeit, die Freigabe jederzeit zu beenden.

Verfügbarkeit und zukünftiger Rollout

Googles Scam Detection in Messages ist ab sofort für Android-Nutzer in den USA, Großbritannien und Kanada verfügbar. Google plant jedoch, die Funktion in Zukunft auf weitere Länder auszuweiten. In der Zwischenzeit befindet sich die Live-Standortfreigabe in der Beta-Phase für Pixel-Geräte, ohne dass man ein Datum für eine breitere Einführung bekannt gab.