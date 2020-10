Google Maps mit neuer Funktion: Maske tragen oder nicht?

Die Karten- und Navigations-App Google Maps ist schon lange nicht mehr nur das. Sie bietet Live-Informationen über die Navigation von Freunden, kann dein Reiseführer sein und zeigt dir nicht nur Benzinpreise, sondern auch, wie hoch die Covid-19-Fallzahlen in einem bestimmten Gebiet sind. Jetzt kommt die nächste Maps-Funktion, die dir das Leben mit dem Coronavirus erleichtern soll.

Google Maps zeigt Umgang mit Corona

Bist du auf der Suche nach einem Lokal oder einem Geschäft? Willst du aber das Risiko einer Ansteckung vermindern? Dann hat Google jetzt die richtige Funktion in petto. Denn Google Maps zeigt dir jetzt an, wie man in einem Laden mit dem Virus umgeht. Wie das geht? Du navigierst dein Wunschgeschäft auf der Karte an. Klickst du dann auf die Informationen, die am unteren Bildschirmrand noch kompakt aufpoppen, öffnet sich die schon bekannte vollformatige Informationsansicht. Darin verbirgt sich laut Google jedoch bald ein Punkt der in der englischen Fassung der App „Health & safety“ heißt. Dort verstecken sich die wichtigen Informationen zum Umgang mit Covid-19.

Was zeigt Google Maps?

Die wichtigsten Fragen in Pandemiezeiten sind in diesem Menü abzulesen: Herrscht in dem Laden Maskenpflicht? Tragen die Angestellten dort einen Mund-Nase-Schutz? Ist eine Reservierung nötig? Dazu wird die Frage geklärt, ob in der Örtlichkeit Temperatur-Checks durchgeführt werden. All diese Fragen soll Google Maps dir bald beantworten. Die Daten kommen dabei von den Geschäften selbst. Google stellt jedoch in Aussicht, dass auch Nutzer die Informationen bereitstellen können.

Neue Informationen auch im Live-View-Modus

Google hat bei der neuen Funktion auch Freunde der Augmented Reality im Blick. Denn die Informationen werden auch in diesem Modus abgebildet. Dort zeigt Google Maps sogar noch andere Informationen. So haben Amerikaner auch die Angabe zur Auslastung eines Ortes, ob er überhaupt geöffnet hat und die Sternebewertung integriert.

Wann das Update mit den neuen Funktionen auf deinem Handy landet, lässt Google offen. Lediglich die Ankündigung „wird bald erhältlich sein“ ist in der Mitteilung auszumachen. Da die Business-Informationen jedoch in diesem Jahr vermehrt im Mittelpunkt der Google-Maps-Updates stand, kann man davon ausgehen, dass es nicht lange dauern wird, bis auch diese Verbesserung auf Android- und iOS-Geräten landet.