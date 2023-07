Google Maps: Autofahrer müssen plötzlich 50 Euro zahlen

Ob in einer fremden Stadt oder im Ausland, ob zu Fuß, mit dem Auto oder mit dem E-Bike: Wer ein Smartphone benutzt und in einer Situation ist, in der er nicht weiterweiß, dem hilft Google Maps. Täglich erreichen dank der App Millionen Menschen auf der ganzen Welt ihr Ziel – einfach und kostenlos. Der Funktionsumfang von Google Maps ist riesig. Aber was, wenn man als Autofahrer plötzlich zahlen muss?

Deshalb sollte man sich nicht auf Google Maps verlassen

Studien haben bereits gezeigt: Mit Google Maps kommen wir schneller ans Ziel, als ohne. Auch dann, wenn wir die Route zum Ziel kennen sollten. Unser Gehirn meint dann zwar den direktesten und schnellsten Weg zu kennen. Doch es liegt oft falsch. Der Grund: Ohne digitale Helfer vermeiden wir eine stärkere Abweichung von der Zielrichtung und orientieren uns eher an der Luftlinie zum Ziel – auch wenn ein Verlassen der Strecke einen kürzeren Weg zur Folge hätte. Und das gilt nicht nur für Fußgänger, sondern auch für Autofahrer. Doch sich komplett auf Google Maps verlassen sollte man sich ebenso wenig.

→ Blitzer austricksen: So fährst du zu schnell, ohne geblitzt zu werden

Wie ein Fall aus München jetzt zeigt, kann das nämlich gehörig in die Hose gehen. So ist einem Anwohner in der Münchner Altstadt aufgefallen, dass immer mehr Autofahrer durch einen verkehrsberuhigten Bereich fahren. Doch hier dürfen nur Busse, Taxen, Polizeiautos und Fahrradfahrer durch. Das Problem: Google Maps führte Autofahrer durch den Bereich. Gegenüber der Bild-Zeitung sagte ein Google-Sprecher, wie es dazu kommen konnte: „Das System hat möglicherweise viele Durchfahrten von Taxifahrern, Radfahrern und anderen registriert und die Regeln entsprechend angepasst.“ Zwar hat Google den Fehler behoben, doch innerhalb weniger Tage gingen dabei fast 350 Autofahrer ins Netz der Polizei. Das Bußgeld für jeden, der sich hier aus Google Maps verlassen hat: 50 Euro.

Darauf sollten Autofahrer achten

Denn: Trotz des Fehlers, der bei Google Maps lag, gelten weiterhin die Verkehrsschilder. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Autofahrer auf die Navigations-App verlassen und ein Knöllchen kassiert haben. Wem Fehler oder fehlende Orte und Straßen bei Google Maps auffallen, der kann das im Übrigen bei den Entwicklern melden.