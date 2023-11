Google löscht beliebte App von Millionen Android-Handys: Das ist der Grund

Vor wenigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass Google zum 1. Dezember dieses Jahres damit beginnt, Konten zu löschen. Damit verschwinden auch E-Mails, Fotos und Passwörter. Doch betroffen sind nicht alle Nutzer mit einem Google-Account. Jetzt räumt das Unternehmen weiter auf. Auf Millionen Android-Handys verschwindet eine beliebte App. Und Google empfiehlt Nutzern: Kauft einfach ein neues Smartphone.

Warum sperrt Google Android-Nutzer aus?

Auf der eigenen Internetseite gibt Google an: „Android ist das Betriebssystem in 3 Milliarden aktiven Geräten.“ Doch auf rund 100 Millionen von ihnen läuft die Kalender-App bald nicht mehr. So mancher Nutzer dürfte sich in Kürze wundern, wenn er einen Kalendereintrag vornehmen möchte. Nach dem Öffnen der Kalender-App erscheint dann eine Meldung, dass die Anwendung auf dem Handy nicht mehr unterstützt wird. Man soll das Betriebssystem aktualisieren, um die Kalender-App für Android weiterhin nutzen zu können.

→ Kanntest du sie alle? Diese 5 geheimen Funktionen hat auch dein Handy

Betroffen sind alle Nutzer, auf deren Smartphone Android in der Version 7.1 oder niedriger läuft. Wer die Kalender-App von Google weiterhin nutzen will, muss mindestens Android 8 auf dem Handy installiert haben. Welche Version auf deinem Smartphone läuft, siehst du in den Einstellungen meist unter dem Menüpunkt „Über das Gerät“ oder „Software“. Ist kein Update auf eine höhere Version als Android 7.1 möglich, war’s das. Der Grund: Google stellt die Unterstützung für ältere Betriebssystem-Versionen ein, da diese anfälliger für Hacks und Datenverlust sind, heißt es.

Millionen Nutzer betroffen

Bedenkt man, dass Android 7.1 oder 6.0 noch auf rund 3,3 Prozent aller Smartphones läuft, wären damit rund 100.000 Millionen Nutzer weltweit betroffen. Zudem ist nicht auszuschließen, dass neben der Kalender-App Google auch weitere seiner Anwendungen für ältere Handys sperrt. Das Unternehmen empfiehlt betroffenen Nutzern, sich in dem Fall ein neueres Android-Gerät anzuschaffen. Android 7.1 auch als „Nougat“ bekannt, wurde 2017 veröffentlicht. Wer also noch ein Handy aus dem Jahr oder von 2018 hat, dürfte von der Abschaltung betroffen sein.