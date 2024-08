Vom Gladiator zum Mafioso: Serien-Macher teasert heftige Veränderung an

Das römische Reich bringt eine lange Geschichte mit sich und wird häufig auch als Vorlage für verschiedene Serien und Filme genutzt. Besonders angesagt sind Gladiatoren. Diese Kämpfer wurden im alten Rom entweder gekauft oder gefangen und haben in Arenen oder Amphitheatern gekämpft. „Those About To Die“ ist eine Drama-Serie, die hierzulande Mitte Juli erschienen ist. Bei Prime Video von Amazon hat sich die zehn Folgen lange Gladiatoren-Serie schnell den Platz als Spitzenreiter der Streaming-Charts gesichert. Bislang gibt es nur eine erste Staffel, doch wird es eine zweite Staffel geben?

„Those About To Die“: Staffel 2 soll sich an Mafia-Film orientieren

Eine zweite Staffel wurde noch nicht offiziell bestätigt, trotzdem lehnt es Regisseur Roland Emmerich nicht ab, weitere Episoden nachzuschieben. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Online-Magazin Collider betont Emmerich, dass er gerne die zweite Staffel im Stil von „Der Pate 2“ drehen würde. „Wir hatten diese Idee, es nach dem Modell von ‚Der Pate 2‘ zu machen.“ Und der Star-Regisseur fügt hinzu: „Ich meine, ‚Der Pate‘ war der perfekte Film, und sie haben sich gefragt, ‚was sollen wir jetzt machen?‘. Also sind sie in die Vergangenheit gegangen, sodass man zeigen kann, wie alles gekommen ist.“

Falls die zweite Staffel von „Those about To Die“ in der Vergangenheit spielen sollte, besteht auch die Möglichkeit auf eine Rückkehr des Oscarpreisträgers Anthony Hopkins. Zugleich sollen die Geschichten bekannter Figuren aus der ersten Staffel weitererzählt werden. Emmerich sagt: „Man zeigt, wie das alles zustande kam, dass Domitian Kaiser geworden ist, und dadurch sein Sohn in Schwierigkeiten gerät, weil er mit ihm verwandt ist. Sie jagen ihn und er überlebt. Und zudem erzählt man die Geschichte von all diesen Figuren weiter. Das möchte ich nicht wegwerfen.“

Gladiatoren-Serie: Wann erscheint Staffel 2?

Emmerich betont in dem Interview, dass eine zweite Staffel von dem Erfolg der Serie abhängt. „Those About To Die“ ist in Deutschland am 18. Juli dieses Jahres auf Amazon Prime Video erschienen. Insgesamt hat es zwei Jahre gedauert, bis das Drehbuch final umgesetzt wurde, somit ist auch mit der zweiten Staffel nicht vor 2026 zu rechnen.