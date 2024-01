Geldregen: Alle Bürger bekommen ab sofort mehr Geld aufs Konto

Während die Bundesregierung neue Gesetze beschließt, die etwa den Einkauf im Supermarkt auch 2024 verteuern oder die Spritpreise in die Höhe treiben, gibt es auf der Gegenseite etwas zurück. Und davon profitieren ab sofort alle Bürger. Ohne etwas machen zu müssen, kommt am Monatsende mehr Geld auf dem Konto an. Die Gründe dafür sind aber äußerst unterschiedlich.

Mehr Geld für alle: Deshalb wird das Konto voller

Ab Januar 2024 bekommen alle Bürger, die auf Sozialhilfe oder Bürgergeld angewiesen sind, mehr Geld. Alleinstehende Erwachsene etwa erhalten monatlich 61 Euro mehr, so die Bundesregierung. Der Satz steigt damit auf 563 Euro pro Monat. Für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren gibt es statt 420 Euro ab sofort 471 Euro im Monat. Für Kinder von 6 bis 13 Jahren erhöht sich der Satz von 348 Euro auf 390 Euro, für Kinder bis zum 6. Geburtstag von 318 auf 357 Euro. Doch nicht nur Bezieher von Bürgergeld, dem ehemaligen Arbeitslosengeld, finden ab sofort mehr Geld auf dem Konto vor.

Ab dem 1. Januar 2024 bleibt auch für Arbeitnehmer mehr „Netto“ vom „Brutto“. Der Grundfreibetrag in der Einkommensteuer steigt für Ledige von 10.908 Euro auf 11.604 Euro. Bei Verheirateten liegt er ab sofort bei 23.208 Euro. Bis zu diesen Beträgen bleibt das Einkommen steuerfrei. Das bedeutet ebenso: Auch, wer mehr verdient, profitiert von den neuen Freibeträgen, da insgesamt weniger Geld versteuert wird.

Mindestlohn wird angehoben

Alle Arbeiter und Angestellten, die Mindestlohn beziehen, dürfen sich ebenfalls freuen. Denn zum 1. Januar 2024 hat die Bundesregierung diesen angehoben. Statt 12 Euro brutto pro Stunde gibt es fortan 12,41 Euro. Und: Der neue Mindestlohn gilt nicht nur für Arbeitnehmer mit einer versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung, sondern auch für Minijobber. Die Verdienstgrenze steigt in diesem Fall von 520 Euro auf 538 Euro im Monat.